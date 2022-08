Au-delà d’effets délétères qu’on a cessé de compter, la pandémie de COVID-19 aura mis un indéniable coup de boost à l’adoption de la technologie au sein des espaces immobiliers. Passé un premier temps de flottement post-confinement où on a pu se demander comment (voire même s’il fallait) faire revenir les employés au bureau après avoir tout mis en œuvre pour s’en dispenser, il est vite devenu évident que - à quelques exceptions près - ces espaces demeurent indispensables.

Indispensables, oui, mais sous une nouvelle forme. Plus sains, plus flexibles, plus économes, plus transparents, moins centralisés, … De nouvelles exigences émergent et avec elles, un enjeu crucial pour les directions immobilière et des environnements de travail : faire de leurs espaces un facteur d’attractivité.

Mieux gérer les services essentiels aux bâtiments

Dans le sillage de ce nouveau paradigme, les nouvelles offres technologiques fleurissent et entraînent un véritable boom du secteur de la Proptech (Property + Technologie = l’innovation technologie au service de l’immobilier).

Alors que beaucoup misent sur le service aux occupants (deskbooking, offres de services sur site, conciergerie, …), la start-up française Myr.ai fait un pari différent : se concentrer sur la partie immergée de l’iceberg, les prestations multi-services essentielles à l’exploitation des bâtiments.

Propreté, maintenance, sécurité, espaces verts, restauration, … Autant de services la plupart du temps externalisés dont la bonne gestion quotidienne est cruciale à la vie d’un espace immobilier. En tout, une filière qui pèse quelque 102 milliards d’euros pour plus de 1 million d’emplois en France et 1 milliard de m² d’espace immobilier professionnel couvert. Un marché considérable qui pourtant n’a jusqu’à présent pas développé d’offre technologique majeure.

“Il y a un déficit technologique dans cette filière qu’on peut expliquer principalement par deux raisons” nous explique Axel Hars, CEO et co-fondateur de Myr.ai. “D’abord l’organisation en silos de ces activités poussent les prestataires à ne développer que des solutions traitant de leur cœur de métier. On aboutit à des solutions parcellaires, extrêmement fragmentées, qui ont par conséquent du mal à amener un réel gain de temps ou d'efficacité", poursuit-il. “Ensuite, la tendance à serrer les prix toujours plus n’encourage pas à la dépense R&D. On constatera malheureusement plus souvent des contractions faites sur la masse salariale ou des devis simplement impossibles au regard du cahier des charges confié”.

“C’est la raison pour laquelle nous avons créé Myr.ai” complète Joackim Boucetta, Managing Director et co-fondateur de la jeune pousse. “Nous voulions rassembler la gestion de vos prestations au sein d’une interface unique. En les unifiant et en les décloisonnant, notre plateforme permet un gain de temps considérable mais également une transparence accrue avec un contrôle en temps réel de tout ce qui se passe sur vos sites” conclue-t-il.

Une plateforme pour reconnecter les acteurs de l’environnement de travail

Au cœur de l’écosystème digital proposé par Myr.ai, une application destinée à tous les prestataires de services. Elle leur permet d’accéder aux tâches à réaliser, tâches automatiquement générées à partir du cahier des charges contractuellement convenu. Une fois sur site, les agents suivent le fil rouge déroulé par l’application et valident chaque tâche à l’aide d’une photo. Chaque mission donne lieu à un score qui permet à toutes les parties de constater la bonne réalisation des missions.

“Au quotidien, le gain de temps est colossal” affirme Axel Hars. “Auparavant, chaque mission donnait lieu à un fil de discussion avec de nombreux interlocuteurs - et jamais l’agent de terrain concerné - et sans contexte ou historique. Impossible de s’y retrouver. De la même façon, le reporting était le plus souvent ponctuel et manuel. Avec Myr.ai, vous avez une vision complète, automatique et en temps réel de toutes vos opérations sur site”.

Lancée en octobre 2019, avec une première version orientée propreté ayant permis de valider la technologie avec une cinquantaine de premiers clients, Myr.ai boucle en septembre 2021 une première levée de fonds de 2 millions d’euros et lance en Février 2022 une v2 à l’ambition décuplée.

“Nous souhaitons couvrir tous les types de services et reconnecter tous les acteurs de l’environnement de travail au sein d’une interface unique” assure Joackim Boucetta. “En mettant à la fois la plateforme à disposition des donneurs d’ordres, FMers et prestataires de services, nous permettons l’émergence d’un écosystème ouvert et sain qui participe à la mutation numérique de la filière.”