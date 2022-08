Les jours passent très rapidement, et la rentrée approche à grands pas. Pour les entreprises, il est déjà l’heure de penser à de nouveaux leviers à activer pour leurs futures stratégies. Pour ce faire, rien de mieux que les webinars en replay !

Cette semaine, nous vous proposons cinq webconférences à voir ou revoir. Chacune d’entre elles vous permettra de vous enrichir sur plusieurs thématiques et d’offrir une nouvelle dimension à votre plan d’action de marketing, d’e-commerce, de communication interne…

Notre agenda de webinars avec Livestorm vous permettra de découvrir d’autres événements en replay et de prendre connaissance des conférences à venir.

Un webinar pour réussir à concilier marketing et écologie

Qui ? Meltwater

Sujet : L’écologie est une priorité pour les entreprises. Pour cette raison, Meltwater vous explique comment l’introduire à votre stratégie marketing. L’occasion de découvrir les bonnes pratiques à adopter.

Une webconférence pour booster sa stratégie de marketing local grâce à Waze

Qui ? The Ramp

Sujet : Dans ce replay, l’expert de The Ramp est accompagné de Yann Zidi, Lead Channel Sales EMEA chez Waze pour vous aider à comprendre les opportunités publicitaires offertes par l’application. Elle peut être très efficace dans le cadre d’une stratégie de marketing local.

Un événement en replay pour connaître les opportunités SEO offertes par les pages de résultats Google

Qui ? CyberCité

Sujet : L’expert de CyberCité révèle comment tirer le meilleur parti d’une SERP Google, c’est-à-dire la page générée par le moteur de recherche pour répondre à la requête d’un internaute. Il décrypte les opportunités offertes pour améliorer sa stratégie SEO.

Un webinar pour concevoir une stratégie d’acquisition redoutable

Qui ? HubSpot et Google

Sujet : Les deux entreprises partagent leur expertise et conseils pour vous aider à doper votre génération de leads. Elles y dévoilent notamment comment tirer profit de l’intention de recherche et attirer de nouvelles audiences.

Une conférence pour travailler de façon plus productive à l’ère hybride

Qui ? Jamespot

Sujet : Dans ce webinar en replay, Jamespot vous explique comment mettre fin aux réunionites afin de ne vous concentrer que sur les tâches à valeur ajoutée. Il s’agit d’une occasion de découvrir les solutions existantes pour être plus productifs lors de vos points à distance.

