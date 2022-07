Améliorer le référencement SEO de son site n’est jamais une mince affaire. Par où commencer ? Quels éléments faut-il optimiser ? Comment faire ? Autant de questions auxquelles il peut être difficile de répondre. Fort heureusement, il existe une multitude d’outils simplifiant le processus d’optimisation SEO, dont Neuron Writer. Disponible dans 170 langues, la solution exploite le langage NLP GPT-3 afin de faire des recommandations de contenus ultra-pertinentes.

Un outil qui simplifie la rédaction de contenus

Pour utiliser Neuron Writer, il est nécessaire de se créer un compte sur le site. Cela ne prend que quelques secondes. On découvre ensuite une plateforme SEO complète sur laquelle l’utilisateur est entièrement guidé.

La première étape consiste à analyser son texte. Il est possible de rédiger directement le contenu depuis l’outil de traitement de texte de Neuron Writer, ou de le télécharger. Il est demandé d’entrer le mot-clé du contenu en question, par exemple “assurance voiture”. On sélectionne alors le pays, puis la langue ciblée. Des filtres supplémentaires sont disponibles.

Exploitant GPT-3, la solution est capable d’analyser de façon ultra-précise un texte en lui fournissant un score SEO. Elle l’explique en détail sous la forme de pourcentages : la qualité de la méta-description, des balises ou encore de la longueur du contenu.

Elle passe en revue les termes utilisés et répétés, la structure complète, les visuels… En partant du texte rédigé, Neuron Writer en propose un autre généré par une intelligence artificielle (AI). L’objectif est de vous fournir le contenu le plus optimisé possible afin d’être bien référencé et gagner en visibilité. À noter que l’outil peut aussi vous aider à écrire le début d’un paragraphe en cas de blocage, ou à trouver des mots-clés et des sujets pertinents.

Neuron Writer est aussi doté d’une fonctionnalité incontournable : l’analyse des concurrents. Pour chaque mot-clé, il fournit l’URL des sites les mieux référencés sur le sujet que l’on vise. Il décrypte entièrement la structure de texte adopté par chacun et le nombre de mots. Il attribue un score SEO, puis donne des recommandations claires pour faire mieux que la concurrence.

Chaque contenu téléchargé ou rédigé sur la plateforme peut être partagé avec son équipe. De cette façon, il est possible de travailler à plusieurs sur un projet SEO de longue durée. Dans le cas où l’on aurait besoin de l’envoyer à un client, les documents peuvent être exportés.

La marketplace AppSumo offre la possibilité de se procurer l’outil pour 59 dollars à vie au lieu de 750 dollars. Deux projets et vingt-cinq textes peuvent être créés. Dans le cas où l’on aurait besoin de concevoir plus de contenus, il suffit de se procurer un code supplémentaire.

