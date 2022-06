En raison des récents bouleversements économiques, politiques et sociaux, le taux d’inflation s’est envolé pour atteindre 5,2% en mai (Insee). Cette hausse impacte à la fois le pouvoir d’achat des Français et leurs épargnes.

Avec un taux d’intérêt fixé à 1%, le livret A reste largement insuffisant pour compenser la hausse des prix.

Certains particuliers se tournent alors vers d’autres alternatives pour investir leur argent, comme Mon Petit Placement. La fintech lyonnaise offre la possibilité d’investir depuis chez soi en seulement dix minutes. Un objectif : ouvrir la porte des produits financiers haut de gamme à tous.

Une solution d’investissement accessible à tous

Pour les néophytes, le monde de l’investissement peut sembler très complexe. Par où faut-il commencer ? Comment investir intelligemment ? Vers quelle solution se tourner ? Autant de questions qui émergent lorsqu’on fait ses premiers pas dans l’investissement. Certains particuliers n’osent donc pas se lancer, car ils ont l'impression que cela est trop compliqué et réservé aux personnes fortunées ou aux experts. Et pour les plus experts, le constat reste le même : investir est chronophage et les banques traditionnelles n’offrent pas de solution simples, clés en main et efficaces.

Mon Petit Placement s’adresse aux novices sans véritable connaissance en finance, comme aux plus initiés. Chacun peut dynamiser son épargne en investissant dès 300 euros. De cette façon, on a l’opportunité de se constituer un capital petit à petit et le plus tôt possible sans avoir besoin d’une importante fortune en poche.

Accéder à des produits financiers haut de gamme

Cette somme permet d’accéder à des produits financiers premium sélectionnés par leur équipe d'experts, à l’image de Pictet, JP Morgan ou encore Lazard. La start-up lyonnaise guide les utilisateurs tout au long du processus afin de les aider à choisir l’investissement qui correspond le mieux à leur profil. Elle en propose quatre, allant du plus risqué au moins risqué. Les fonds seront investis en conséquence. À noter que l’épargnant peut modifier et optimiser son portefeuille à tout moment.

L’objectif de Mon Petit Placement est de permettre à chacun de diversifier et dynamiser son capital. Pour cette raison, il est possible d’investir en accord avec plusieurs thématiques qui vous tiennent à cœur comme le climat, l’égalité, la santé, l’emploi, la tech, la relance ou encore la solidarité.

Il suffit à l’utilisateur de remplir un questionnaire pour communiquer la somme qu’il souhaite investir, ses objectifs et ses besoins. Les spécialistes proposent ensuite une stratégie adéquate et performante. Bien évidemment, l’épargnant a le dernier mot sur les investissements réalisés. Il a la possibilité de retirer son argent à tout moment et sans frais. Le service est sans engagement.

Investir en toute sécurité

Côté sécurité, Mon Petit Placement est partenaire avec les plus gros assureurs du marché, Apicil et Generali. On note aussi que l’interface est sécurisée et les données personnelles et bancaires sont bien protégées.

Autre élément important, la start-up lyonnaise se rémunère via des frais de commission prélevés uniquement si le placement de l’utilisateur performe. Avec ce fonctionnement gagnant-gagnant, elle a donc tout intérêt à vous donner les meilleurs conseils possibles.

Comment ça marche ?

Pour commencer à investir son argent avec Mon Petit Placement, seules dix minutes suffisent.

Se rendre sur le site monpetitplacement.fr ;

Cliquer sur “Je démarre” en haut à droite ;

Entrer son adresse e-mail, un mot de passe unique et le code de réduction SIECLE30, afin de profiter de 30% sur ses commissions à la performance la première année ;

Remplir le formulaire pour recevoir son conseil personnalisé gratuitement et sans engagement ;

Valider son compte si la stratégie d’investissement nous convient.

Aucun frais d’entrée, de sortie ou d’arbitrage n’est prélevé par Mon Petit Placement. Pour profiter des avantages de la plateforme et booster votre épargne, n’oubliez pas de profiter du code de réduction SIECLE30.