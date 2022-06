Lorsqu’on ouvre sa boîte mail, c’est souvent le même schéma qui se répète : on a une dizaine d’échanges à rattraper et plusieurs messages auxquels il faut répondre. Résultat, la liste d’e-mails s’allonge, et on ne prend même pas la peine d’ouvrir et de lire les newsletters auxquelles on s’est inscrit.

C’est en prenant conscience de cela qu’Eric Franci a créé Meco. Il s’agit d’une application qui rassemble nos newsletters sur une interface. Le but est non seulement de lire ces fameux contenus, mais aussi de désengorger notre boîte mail.

S’affranchir de toute distraction

L’objectif de Meco est simple : permettre à chacun de lire ses newsletters en toute tranquillité, sans être perturbé par les notifications de sa messagerie et par les échanges d’e-mail en cours. Pour commencer à utiliser l’application, il faut suivre quelques étapes. La première est de se connecter avec son compte Gmail.

Ensuite, l’outil identifie automatiquement toutes les adresses e-mail qui nous envoient des newsletters. Il suffit de sélectionner celles que l’on veut voir apparaître dans notre application. Dans le cas où l’on en aurait oublié une, pas de panique, il est possible de l’ajouter ultérieurement. Meco est alors configuré.

Dans l’onglet “Digest”, les newsletters reçues au cours des dernières vingt-quatre heures s’affichent. À noter qu’il est possible de configurer l’outil pour que celles reçues au cours des sept ou trente derniers jours soient présentées.

Pour lire l’un des contenus, il faut cliquer dessus comme on le ferait dans notre boîte mail. La différence, c’est que l’affichage permet de se concentrer pleinement sur ce qu’on est en train de lire. La newsletter peut même être affichée en plein écran pour se focaliser entièrement sur le texte. Il convient de mentionner que l’outil ne stocke pas les données de nos e-mails et ne peut pas les lire. Meco met l’accent sur la vie privée et la sécurité des informations de ses utilisateurs.

Dans l’onglet “Discover”, Meco propose de découvrir de nouvelles newsletters à ajouter à sa liste de lecture quotidienne. Pour s’inscrire à l’une d’entre elles, il suffit de cliquer sur le bouton “Subscribe”, qui nous redirige vers la page d’inscription.

Meco est disponible sur desktop et sur mobile. Pour le moment, seulement iOS est pris en charge.