En B2B comme dans le B2C, les parcours d’achats des consommateurs sont de plus en plus complexes et fragmentés. Ils se tournent vers divers canaux et sont plus exigeants quant à l’expérience attendue. Cette dernière doit être personnalisée et sans couture. Pour ce faire, les entreprises doivent connaître davantage leurs audiences.

L’objectif est de proposer à chaque client le contenu ou l’offre adapté, au bon moment et au bon endroit.

Dans la même catégorie 46% des français continuent d’accepter tous les cookies

Audiense, qui aide les marques à comprendre plus précisément leur audience afin de prendre des décisions marketing intelligentes, aborde justement le sujet dans son dernier livre blanc en anglais. L’entreprise londonienne dévoile les mesures concrètes à prendre afin que vous en appreniez plus sur vos clients et prospects.

Construire des audiences pertinentes grâce à la data

C’est bien connu : mieux l’on connaît son audience, plus il est simple d’interagir de façon efficace avec elle. Construire une relation solide avec celle-ci devient alors un jeu d’enfant. En entretenant des liens étroits avec son audience, une marque augmentera nécessairement son nombre de ventes.

Concrètement, il est indispensable de connaître son audience. Pour cela, il est nécessaire de créer des personas. Pour rappel, il s’agit de modèles de client de sa cible. On recense les renseignements de base à son sujet, ses besoins, ses intérêts, les canaux utilisés… Toutefois, difficile de créer ces profils à l’aveugle, sans informations concrètes.

Comme vous le découvrirez dans le guide d’Audiense, la data va jouer un rôle-clé pour obtenir des informations concrètes sur son audience et construire des personas plus réalistes. On collecte des données pertinentes et utiles, comme les médias qu’ils consultent le plus, les influenceurs qui les intéressent, les mots-clés qu’ils utilisent pour faire leurs recherches… En téléchargeant ce livre blanc, vous obtiendrez un exemple du type de persona que vous pouvez obtenir grâce à la data.

Vous pourrez prendre connaissance des trois types d’audiences qu’il est possible de concevoir grâce à une approche data-driven. Parmi elles, l’audience d’affinité, c’est-à-dire les individus ayant des intérêts similaires. Vous découvrirez toutes les données utilisées pour segmenter les consommateurs (biographie sur les réseaux sociaux, informations démographiques, conversations en ligne…).

Concevoir une stratégie de content marketing efficace

Les spécialistes du marketing doivent s'assurer que leur offre de contenu répond à la demande de leur audience en créant des articles et des publications créatives. Là encore, la data a un rôle central. Elle est utile pour en savoir plus sur la pertinence des thématiques choisies, les mots-clés utilisés ou encore les déclencheurs d’achat. Dans ce guide, Audiense vous dévoile précisément de quelle manière cela peut vous aider à construire un storytelling efficace.

Dans la dernière partie de ce livre blanc, vous aurez l’opportunité de comprendre comment mesurer l’engagement de vos audiences quant à vos contenus. Vous pourrez en apprendre davantage sur les actions qu’il est possible d’effectuer.

Vous l’aurez compris, la data s’avère aujourd’hui essentielle pour connaître ses clients et ses prospects. Toutes ces informations permettent d’en savoir plus sur leurs mentalités, leurs pratiques et leurs usages. Il s’agit d’éléments incontournables pour concevoir des campagnes adéquates. Pour découvrir en détail comment bien analyser son audience et élaborer une stratégie marketing efficace, n’oubliez pas de télécharger le guide d’Audiense.