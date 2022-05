Suivre ses conversions ou encore les retombées de ses campagnes marketing est une tâche essentielle dans la plupart des secteurs. Cela nécessite toutefois de naviguer entre les différentes régies publicitaires et plateformes pour obtenir l’ensemble de ses données.

Pour simplifier le processus, Laurent Malka a mis au point AnyTrack. Cet outil connecte tout l’écosystème marketing. Il consolide toutes les données de conversion de son site Web, qu'elles soient organiques, payantes ou directes, et les envoie à la plateforme de marketing et d'analyse que l’on utilise.

Toutes ses données connectées

Un simple e-mail suffit pour accéder à l’interface d’AnyTrack. La première étape consiste à créer un espace qui permettra de tracker toutes ses données. Il suffit de le nommer et d’entrer l’URL de son site web. Une fois cela de fait, l’outil génère automatiquement un bout de code. C’est celui-ci qui permettra de collecter les données. Aucune connaissance en développement ou en codage n’est nécessaire : il suffit de le copier-coller dans l’en-tête de son site. Cela rend le processus beaucoup plus facile que d'avoir à installer manuellement des codes de suivi sur tout son site.

Il faut alors connecter Google Analytics et Facebook Pixels. Google Ads, Bing, Taboola et Outbrain sont aussi disponibles. De cette façon, l’ensemble des données issues de ces plateformes sera rassemblé sur AnyTrack. Elles peuvent être connectées à un large éventail d’intégrations : Shopify, Amazon Associates, Calendly ou encore WooCommerce. Elles sont utiles pour connaître le parcours d’achat de ses clients, suivre ses conversions, faire du marketing d’affiliation…

Chaque fois que quelqu'un visite notre site Web, AnyTrack enregistre automatiquement l'engagement de l'utilisateur lorsqu’il clique sur un bouton Call-To-Action, soumet un formulaire ou effectue un achat… AnyTrack prend note de ces actions et envoie les données sur les différentes plateformes marketing que l’on utilise.

Depuis l’outil, il est possible de suivre ses campagnes marketing dans l’onglet prévu à cet effet. On obtient des métriques détaillées sur le groupe de publicités qui a été mis en place, par exemple sur la régie publicitaire de Facebook. Néanmoins, on peut également connaître les performances de ses publicités dans le détail afin de comprendre celles qui fonctionnent le plus, et pourquoi.

En parallèle, AnyTrack propose de suivre le taux de conversion de ses landing pages afin de savoir si elles doivent être optimisées, ou si elles sont déjà assez efficaces. Il est possible d’accéder à ses performances du jour, des sept derniers jours, des deux dernières semaines, du mois dernier… De cette manière, on a la possibilité de comparer ses performances sur différentes périodes. On peut ensuite améliorer ses campagnes publicitaires et ses stratégies marketing en fonction des résultats.

Bien que l’outil soit accessible gratuitement, il est préférable d’opter pour l’une des versions payantes pour accéder à davantage de fonctionnalités et pouvoir connecter autant d’applications et de plateformes que l’on souhaite.