Google Sheets est un outil bureautique utilisé quotidiennement par de nombreux professionnels. Bien qu’il soit utile pour organiser, modifier et analyser des données, il n’est pas toujours simple de manier ses différentes fonctionnalités. Il arrive alors qu’on se retrouve à chercher pendant des heures comment réaliser une simple action.

Désormais, il existe des plateformes accessibles en deux clics qui regroupent des tutoriels compréhensibles par tous. C’est notamment le cas de Better Sheets. L’outil donne accès à de multiples vidéos permettant de mieux comprendre Google Sheets et de découvrir plus en détail son fonctionnement. Les contenus, qui sont en anglais, sont réalisés par des professionnels.

Découvrir tout le potentiel de Google Sheets

Pour prendre connaissance des ressources disponibles sur Better Sheets, une simple inscription suffit. On découvre alors un dashboard qui permet d’avoir une vue d’ensemble sur le dernier tutoriel vidéo visionné et les parcours de formation achevés. Pour en commencer un, il faut avant tout sélectionner l’un des sujets proposés, à choisir selon ses objectifs et besoins :

Construire un outil, par exemple un générateur de titres ;

Optimiser une feuille de calcul ;

Découvrir les meilleurs exemples de Google Sheets ;

Mieux manier les formules et les fonctions sur Google Sheets ;

Automatiser la gestion de ses données ;

Automatiser des tâches simples ;

Améliorer le design de ses feuilles de calcul.

Chaque thématique est constituée de plusieurs tutoriels vidéo d’une dizaine de minutes : comment faire face aux erreurs les plus communes sur Google Sheets, faire une macro, créer une graphique de vente qui se met à jour automatiquement… Autant d’éléments qui requiert normalement de chercher des explications pendant un long moment.

Au total, ce sont 153 vidéos qui sont disponibles sur la plateforme. À en lire les avis élogieux sur la marketplace AppSumo, elles permettent d’apprendre simplement et rapidement à utiliser des formules complexes, à gagner du temps dans l’élaboration de ses feuilles de calcul et à créer des rendus plus soignés. Des éléments indispensables pour les équipes marketing et commerciale.

À noter que Better Sheets est un outil freemium. Concrètement, cela signifie qu’il est possible d’accéder à certaines vidéos gratuitement, mais qu’il faudra payer pour accéder à l’ensemble des tutoriels proposés. Pour cela, il est possible de se tourner vers l’offre d’App Sumo, qui permet de se le procurer pour 69 dollars à vie au lieu de 199 dollars.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.