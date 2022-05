Le référencement web (SEO) est une des pierres angulaires d’une bonne stratégie de marketing digital. Il consiste à optimiser ses contenus et la structure de son site afin d’être bien positionné dans les résultats des moteurs de recherche. Pour cela, il faut continuellement améliorer son SEO en retravaillant certaines pages et en identifiant les éléments dysfonctionnels. Cela nécessite de réaliser un audit SEO. De nombreux outils proposent ce type de services, dont SiteGuru.

Une to do-list des éléments à améliorer sur son site web

SiteGuru ne nécessite aucune installation. Il suffit d’ajouter l’adresse de son site web sur l’outil. Une fois cela de fait, il réalise automatiquement l’audit. En seulement quinze minutes, il génère une to-do list des optimisations à effectuer. Il peut s’agir de revoir les méta descriptions, réparer les liens brisés ou encore améliorer la rapidité de son site. L’avantage, c’est que SiteGuru classe chaque élément du plus au moins important. De cette manière, on sait les éléments qui doivent être impérativement corrigés ou optimisés.

SiteGuru dévoile les contenus dupliqués ou encore les problèmes d’indexation. L’outil invite également à revoir la structure de son site web lorsque c’est nécessaire. Il met à disposition un sitemap afin que les utilisateurs y voient plus clair.

Améliorer le référencement d’un site web n’est pas une mince affaire. Pour y arriver, il est préférable de s’y mettre à plusieurs. SiteGuru propose justement d’inviter autant de collaborateurs ou de rédacteurs que nécessaire pour que chacun puisse travailler sur le processus d’optimisation.

Tous les changements effectués sont visibles depuis l’outil. Cela permet de visualiser plus clairement les améliorations qui ont été apportées sur les contenus, la rapidité du site et les liens. À noter que SiteGuru propose un dashboard et des métriques pour suivre ses performances et l’impact des modifications qui sont effectuées. Il indique aussi les mots-clés sur lesquels il peut être judicieux de se positionner pour être bien référencé sur les moteurs de recherche.

SiteGuru vise à aider les entreprises à améliorer leur visibilité et leurs performances. En ce moment, il est possible de se le procurer pour 49 dollars à vie au lieu de 499 dollars. L’offre permet d’analyser jusqu’à 500 pages et d’exporter l’ensemble des rapports au format CSV.

