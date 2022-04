Les annonces de Meta à l’automne 2021 et l’accélération flagrante du déploiement du metaverse à travers le monde posent de nombreuses questions aux professionnels du social media. On peut effectivement se demander comment les réseaux sociaux vont survivre au Web 3.0 et s’ils sont capables de survivre face aux grands changements annoncés. Ils devront se réinventer et proposer des passerelles vers les nouveaux mondes virtuels. Ce webinar du 27 avril à 11h30 est proposé par Agorapulse, l’outil leader en France dans la gestion des réseaux sociaux.

L’évolution inéluctable des réseaux sociaux avec le metaverse

Au cours de ce live, Agorapulse reçoit Timothée Semelin. Longtemps directeur du digital chez Rosewood Hotel Group, sa vie a changé au moment où il a découvert le metaverse. En août 2021, quand il a acheté pour la première fois un NFT, tout bascule. Après plusieurs mois de travail et de recherche sur le sujet, il décide de se spécialiser sur le sujet et de monter son entreprise WEBTROIS à Hong Kong pour éduquer sur le sujet des NFTs. Il est donc très bien placé pour parler de l’évolution du web, et plus spécifiquement des réseaux sociaux, avec l’arrivée du metaverse.

Dans la même catégorie Les actionnaires de Twitter tentent d’empêcher Elon Musk d’acheter le réseau social

Au cours de ce webinar du 27 avril, Pierre Seillier, Head of Marketing France chez Agorapulse, et Timothée Semelin reviendront sur l’évolution du metaverse au cours des derniers mois. Voici le programme détaillé qui vous attend :

Pourquoi un tel engouement autour des NFTs ?

L’avenir du metaverse et les bouleversements qui en découlent

Le metaverse peut-il remplacer les réseaux sociaux ?

Quelles marques françaises sont les plus engagées sur le sujet ?

Les réseaux sociaux préparent leur mutation vers un avenir plus virtuel

Quel impact ces bouleversements auront-ils pour les professionnels du social media ?

Depuis quelques mois, certaines marques achètent des terrains virtuels. On pense à au géant de la grande consommation français, Carrefour, qui a choisi The Sandbox pour expérimenter et comprendre les évolutions du retail et de la consommation à venir. On évoque notamment l'ouverture possible d’un supermarché virtuel et la vente de produits virtuels certifiés sous la forme de NFT. Lego et Epic Games se sont récemment associés pour construire un metaverse dédié aux enfants… Bref, il y a un véritable engouement autour de cette tendance et ce webinar organisé par Agorapulse est l’occasion d’en apprendre plus.

Les deux experts tenteront également de se projeter dans quelques années pour imaginer la place qu’occupera le metaverse dans nos vies d’ici quelques années : un parcours éducatif 100% virtuel dans le metaverse ? La possibilité de consommer ou de se divertir virtuellement. Bref, en participant à ce webinar, Agorapulse vous propose de dessiner les contours du metaverse et de profiter de quelques conseils destinés aux directions social media, pour se préparer à de grands changements.