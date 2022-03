La mise en place d’un projet client requiert d’envoyer de nombreux e-mails et d’effectuer de multiples réunions. À chaque nouveau document, il faut réécrire un message. Il est nécessaire de s’appeler plusieurs fois pour savoir comment avancent une campagne ou les actions mises en place. Autant d’actions qui font perdre beaucoup de temps et de productivité, autant du côté de l’agence ou du freelance que du client.

Toutefois, il existe désormais des outils comme SuperOkay qui facilitent la communication entre les deux parties prenantes et l’organisation d’un projet. Depuis une seule et même interface, chacun peut indiquer l’avancée de ses tâches, ajouter des documents et noter des remarques.

Créer un dashboard personnalisé pour chaque client

Avant tout, il convient de passer par la procédure habituelle : la création de compte. Cela implique de renseigner le nom de son entreprise (ou tout simplement son nom si l’on est freelance) et de choisir un nom de domaine pour sa plateforme et d’indiquer le domaine dans lequel on exerce. Cela peut être par exemple le digital marketing, le SEO, le développement web, le design ou le branding.

Il convient ensuite d’entrer son premier client à la plateforme en cliquant sur le bouton « Add new client ». Il est alors nécessaire d’ajouter plusieurs éléments essentiels à la construction de son dashboard, comme son nom et son logo. SuperOkay offre même la possibilité de modifier l’interface en choisissant des couleurs qui correspondent à l’identité de marque de son client, par exemple bleu et jaune pour IKEA. De cette façon, dès que l’entreprise se connecte à son tour, elle accède à une plateforme personnalisée et ergonomique. Cela permet de faire rapidement bonne impression.

Vient alors l’étape de la construction du dashboard. Il est possible de mettre autant de blocs que l’on souhaite. Il peut notamment être judicieux d’en ajouter un pour les projets en cours, un autre pour les documents importants (textes comme images) et une to do list pour collaborer plus efficacement. De cette manière, chacun peut accéder en quelques clics aux informations capitales, sans avoir à chercher dans sa boîte mail ou à organiser une réunion à chaque question. À noter que SuperOkay propose diverses intégrations, dont Figma, Google Drive, Trello, Dropbox ou encore Canva.

En ce moment, l’outil est proposé au prix de 69 dollars à vie au lieu de 360 dollars. Cette offre donne la possibilité de travailler sur autant de projets que l’on souhaite. En revanche, un seul collaborateur peut accéder au dashboard. Dans le cas où toute une équipe aurait besoin de travailler sur la même interface, il existe une autre licence.

