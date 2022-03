Depuis plusieurs années, le phénomène des néo-banques prend de l’ampleur. Elles permettent de gérer en toute autonomie son compte en banque, le suivi de ses dépenses et transactions ou encore ses virements. Selon Pitchbook, ces banques en ligne dépasseront les 145 millions de clients en Europe et Amérique du Nord d'ici à 2024. Initialement destinées aux particuliers, les néo-banques s’ouvrent progressivement aux professionnels, comme Finom. La fintech néerlandaise, fondée par Andrey Petrov, Oleg Laguta, Konstantin Stiskin et Yakov Novikov, a vu le jour en 2019. Les quatre fondateurs ont créé l’entreprise pour simplifier le quotidien de ceux qui assurent une grande partie de l'économie de l'Europe : les petites et moyennes entreprises (PME). Le service s’adresse également aux freelances et aux indépendants.

Faciliter le quotidien des freelances, indépendants et PME

L’objectif de Finom est de permettre aux PME et entrepreneurs d’accomplir rapidement les tâches sans valeur ajoutée afin de se concentrer sur leur cœur de métier.

Pour cela, Finom propose une multitude de services, à commencer par la création et la gestion d’un compte courant professionnel.

Sur la plateforme, on retrouve certains services communs aux banques traditionnelles, comme les paiements, la réception et le transfert d'argent, les retraits ou la possibilité d’avoir une carte de débit virtuelle comme physique.

Pour les PME, Finom propose une carte dotée d'une solution de gestion des dépenses avancées : chaque collaborateur s’en voit attribuer une, sur laquelle il est possible de personnaliser les limites des cartes et les politiques de dépenses. Le dirigeant de l’entreprise est notifié lorsqu’une dépense est effectuée, et se voit même adresser le reçu via l’application ou le site. De cette façon, il garde une visibilité sur les différentes transactions.

Il convient donc de dire que chaque service est conçu de manière intelligente : il suffit d’une minute pour créer son compte, d’un coup d’œil pour vérifier son solde et d’un clic pour consulter ses dépenses et celles de ses équipes.

Gérer simplement sa comptabilité

Finom vise également à aider les entrepreneurs et PME à gérer facilement leur comptabilité et reprendre le contrôle de leur trésorerie. Pour cela, la plateforme propose plusieurs services, dont une fonctionnalité de facturation. Elle offre la possibilité de créer une facture rapidement, et de l’envoyer directement à son client par e-mail ou via WhatsApp et Facebook. Pour éviter les impayés, Finom permet de créer des rappels automatiques de paiement qui sont directement envoyés aux clients. Ils peuvent ensuite régler la facture en un clic grâce au lien présent sur chaque document.

Depuis l’interface Finom, l’utilisateur accède alors à toutes les transactions en cours sur ses différents comptes en banque. Chaque facture est automatiquement rapprochée des paiements effectués par virement afin d’éviter les erreurs de comptabilité. La gestion des finances est ainsi optimisée, permettant de gagner du temps et de l’argent.

Élément important, tous les transferts de données effectués sur la plateforme sont chiffrés de bout en bout via des canaux chiffrés TLS. Les identifiants bancaires en ligne sont également chiffrés et ne sont accessibles qu’avec des mots de passe à usage unique. Cela signifie que Finom n’y a pas accès.

Les services proposés par Finom visent à être abordables pour tous. Pour cette raison, l’entreprise présente quatre forfaits différents, dont un sans abonnement pour les indépendants. Pour certaines offres, les clients sont récompensés par un cashback sur les transactions faites avec les cartes Finom.

Il convient donc de dire que la plateforme permet d’automatiser certaines tâches et de ne pas se laisser envahir par la gestion de ses finances. De cette façon, chaque PME, freelance ou indépendant peut se consacrer à des activités plus stratégiques.