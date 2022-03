À l’heure où les entreprises produisent de plus en plus de contenus, mettre au point une stratégie de content marketing est devenu indispensable, autant dans le B2C que le B2B. Cette technique, qui consiste à diffuser des contenus, permet d’attirer des prospects et des clients potentiels. En parallèle, la marque fidélise sa clientèle déjà existante. Cette approche vise à créer du trafic entrant vers son site web, accroître sa notoriété et augmenter sa visibilité.

Comme lors de la mise en place de toute stratégie, il est essentiel de suivre les retombées des actions mises en place. Pour cela, il existe de nombreux outils, dont Content Analytics. Développé par la plateforme d'attribution marketing et d'analyse des revenus Dreamdata, il permet de mesurer la performance de ses contenus B2B.

Améliorer continuellement sa stratégie

Content Analytics est un outil qui analyse les pages consultées lors des différentes sessions des utilisateurs. De cette façon, l’entreprise garde un œil sur tout le parcours des internautes lorsqu’il se rend sur ses différentes pages ou sites web. Depuis un dashboard intuitif, les équipes accèdent à des métriques concernant le nombre de prospects influencés par les contenus publiés, combien de temps s’écoule entre la consommation de ces contenus et la conversion, les éléments qui fonctionnent le mieux en termes de retour sur investissement (ROI)... Autant de KPIs à prendre en compte pour peaufiner sa stratégie de Content Marketing.

Chaque métrique est fournie sous forme de graphiques ou de diagramme en bâtons. De cette manière, chaque collaborateur peut comprendre facilement et en un coup d’œil l’avancée de son plan d’action. Content Analytics dévoile des données supplémentaires, comme le nombre de visiteurs uniques et de sessions et combien la dernière campagne de Content Marketing a rapporté. Des éléments qui sont régulièrement demandés par les équipes commerciales, marketing et financières.

Pour aider les utilisateurs à améliorer leurs stratégies, l’outil explique les sujets qui ont un impact à chaque étape de l’expérience de l’utilisateur afin de gagner en connaissances sur ce qui fonctionne et à quel moment. Content Analytics permet aussi d’identifier les canaux les plus pertinents. De cette façon, chacun peut améliorer son plan d’action en temps réel.