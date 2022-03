Avec l’avènement du digital, l’ensemble des métiers et des secteurs ont été transformés. Il est aujourd’hui au cœur des stratégies de toute entreprise voulant accroître sa visibilité, élargir son audience sur plusieurs canaux et augmenter son chiffre d’affaires. Pour atteindre ces objectifs, les professionnels doivent manier tous ses rouages.

Pour les aider à acquérir de nouvelles compétences, Comundi, le spécialiste de la formation professionnelle depuis 35 ans, s’est associé à l’Université Paris Dauphine-PSL en 2010 pour co-construire et co-certifier le cycle de formation « Marketing et Communication Digitale ». D’une durée de 10 jours, il est éligible au CPF et réactualisé tous les ans.

En plus d’être inscrite au répertoire spécifique de France Compétence (fiche RS5598), la certification obtenue à l’issue du cycle (sous condition de réussite aux évaluations) donne droit à une équivalence de 3 unités d'enseignement du Master Marketing & Stratégie de l'Université Paris-Dauphine (fiche RNCP 34551) à faire valoir dans le cadre d'une éventuelle Validation des Acquis d'Expérience (VAE). Ces 3 ECTS sont : Publicité digitale, Social media et e-réputation, et Stratégie éditoriale digitale.

Développer de multiples compétences

Ce cycle permet d’avoir une vue d’ensemble des dernières techniques et usages digitaux. L’idée est de comprendre comment bâtir une stratégie et un plan d’action online efficace, réussir la coordination et le lancement de projets digitaux, briefer et challenger les agences et experts digitaux en France et à l’international, mesurer et optimiser l’efficacité de ses dispositifs digitaux. Plusieurs professionnels ont déjà assisté à cette formation comme Anne-Sophie Blanchard Chautard, Chef de projet communication. « Ce cycle est très intéressant et devrait être un incontournable pour tout responsable de communication & marketing. On voit bien l’enjeu de la transformation digitale », témoigne-t-elle.

En ligne comme en présentiel, le cycle de formation « Marketing et Communication Digitale » permet aux participants de comprendre les nouvelles opportunités du digital et de se familiariser avec des disciplines comme le CX et l’UX design, le brand content, le social media ou le data marketing. La formation aborde l’ensemble des leviers digitaux utiles aux entreprises aujourd’hui.

Elle est animée par des spécialistes du domaine comme Bruno Valette, Global Head of Data Intelligence chez Christian Dior Couture, Pierre Bizollon, Président de l’agence de stratégie digitale Linkingbrand ou encore Mélanie Hossler, Consultante Communication et Social Media et Fondatrice de Mioche Studio, spécialiste de la création social media. Des profils différents et complémentaires qui feront part de leur expertise et de leur expérience.

Une formation divisée en six modules thématiques

Ce cycle de formation s’articule en six modules, permettant de connaître les meilleures pratiques pour établir un bon plan d’action. Dans un premier temps, les participants découvriront le marketing et la communication digitale dans leur globalité. Ils apprendront comment construire une stratégie de marketing et communication digitale différenciante et efficace. Ils se familiariseront aussi avec le pilotage de la performance et les nouveaux modes d’organisation et de travail.

Le second module aborde la Customer/User Experience (CX/UX). Il a pour objectif d’enseigner aux professionnels comment concevoir des sites performants et centrés sur l’utilisateur. C’est particulièrement utile pour fournir l’expérience attendue par cible et optimiser les performances de son site. Pour leur offrir un aperçu global, la gestion des contenus éditoriaux est également étudiée, notamment l’écriture SEO.

Avec le troisième enseignement, les participants approfondiront le paysage des médias sociaux et les stratégies d'influence. Ils pourront comprendre comment ces plateformes fonctionnent et définir une stratégie d’écoute puis de prise de parole sur les médias sociaux. Parce que la pandémie a souligné l’importance de la gestion de crise, ils auront aussi l’opportunité d’en savoir plus sur ce sujet.

Le quatrième module aborde les médias payants afin de maîtriser les leviers d’acquisition dans l’écosystème digital de la marque. Pascal Malotti les formera à des leviers parfois perçus comme complexes comme l’affiliation, le search marketing, le marketing automation ou encore l’écosystème programmatique.

Le cinquième module aide les participants à mieux comprendre le marketing à l’heure de la data. Bruno Valette expliquera les processus de collecte et d’analyse de la data, l’engagement omnicanal et la mesure de performance. Enfin, la dernière partie du parcours consiste à mettre en pratique les connaissances acquises lors des différents modules.

Le cycle de formation « Marketing et Communication Digitale » de Comundi permet aux professionnels d’avoir une vision globale sur les nouveaux enjeux du digital et de mettre à jour leurs compétences. Pour y participer, deux prérequis : avoir un Bac+5 ou bac+2 avec 5 ans d'expérience, et avoir un projet en cours ou à venir lié au marketing ou à la communication digitale.