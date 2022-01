Ces dernières années, les métiers ont été bouleversés par l’arrivée du digital. Ce dernier est aujourd’hui une dimension à part entière pour toute entreprise souhaitant accroître sa notoriété, augmenter son chiffre d’affaires et plus globalement, exister sur les nouveaux canaux collant aux usages et pratiques des consommateurs.

Bien que le digital regorge d’opportunités pouvant servir de nombreux objectifs, il n’est pas toujours évident de s’y retrouver et d’exploiter tout le potentiel qu’il réserve. C’est là qu’intervient le certificat Marketing Digital d’emlyon business school. La grande école de commerce propose cette formation éligible au CPF à un public professionnel qui souhaite ajouter de nouvelles compétences à son profil. D’une durée de neuf jours, elle est accessible à Lyon et à Paris en présentiel, mais également online.

Ce certificat permet de se familiariser avec les rouages du marketing digital pour en connaître toutes les subtilités, avantages et surtout très vite pouvoir intégrer de nouvelles armes dans son quotidien de marketeur. L’objectif est d’aider les professionnels du marketing à avoir une vue d’ensemble sur les nouvelles dynamiques qu’offre le digital, mais aussi les compétences et savoirs clés pour évoluer dans ses pratiques métiers et dans sa carrière.

Le certificat Marketing Digital pour acquérir de nouvelles connaissances

Cette formation vise les managers ou les chefs de projet travaillant dans des secteurs variés en pleine digitalisation, à l’exemple de l’industrie ou du retail. Elle concerne particulièrement ceux qui souhaitent comprendre le rôle du marketing digital et en connaître toutes les ficelles. Plusieurs professionnels ont déjà participé à la formation, comme Matthieu Poussier, qui a opté pour le format online l’année dernière ainsi qu’Alexandre Mertens qui lui a opté pour le format présentiel.

« Néophyte en la matière, j'ai pu rapidement comprendre les concepts, utiliser des outils pertinents et déployer une stratégie de marketing digital en l'adaptant aux spécificités de mon activité. Intense et pragmatique, ce certificat donne l'impression de faire partie d'une équipe agile gérant des projets de marketing digital… Excitant ! », témoigne Matthieu.

« Ce certificat m’a beaucoup plus apporté que ce que j’en attendais. Il m’a ouvert les yeux sur le monde de demain et m’a permis d’acquérir de solides bases en marketing » témoigne Alexandre.

Le certificat Marketing Digital, en ligne comme en présentiel, permet de comprendre les étapes principales pour créer, peaufiner et maintenir une stratégie de marketing digitale efficace. Déterminer ses objectifs, acquérir les bons outils, évaluer ses canaux d’acquisition… Autant de stades par lesquels il est essentiel de passer pour déployer convenablement le marketing digital dans chaque facette de l’expérience client.

« En 2022, le marketing digital sera à nouveau un des piliers de l’optimisation de l’expérience client. Au cœur de la stratégie des entreprises, cette expérience client doit se traduire dans son organisation en créant du lien entre tous départements qui contribuent à la création de revenus : sales, marketing, customer success, tech… Les clés du succès : dé-siloter l’entreprise afin d’aligner toutes les équipes génératrices de revenus pour installer une croissance prédictive et pérenne », explique Frank Guillerot, responsable pédagogique du certificat et expert de l’optimisation des opérations marketing et de la gestion des projets digitaux. Il anime la formation aux côtés d’autres spécialistes du marketing digital.

En y assistant, les professionnels participant pourront donc bénéficier de leur expertise, notamment en matière d’innovation. Ils découvriront le potentiel des outils comme l’intelligence artificielle, et comment ils peuvent devenir centraux dans leur entreprise.

Trois axes pour comprendre les grands enjeux du marketing digital

Le certificat se divise en trois modules, dessinant collectivement les grandes étapes de l’élaboration d’une stratégie de marketing digital. Dans un premier temps, les participants découvriront la discipline dans sa globalité ainsi que les concepts clés qui l’accompagnent. Ils auront l’opportunité de se familiariser avec le SEO, la création de contenus et la modélisation de l’expérience client… Autant d’éléments qui leur permettront d’acquérir les bases nécessaires pour créer leur stratégie marketing.

Le second module vise à leur enseigner diverses tactiques marketing qui sont primordiales pour accompagner l’expérience client. Elles seront utiles pour communiquer efficacement avec sa clientèle du début à la fin de son parcours d’achat.

Enfin, le dernier module a pour objectif de faire découvrir aux participants les derniers outils technologiques devenus incontournables en marketing (CRM, marketing automation, web Analytics, content management, sales engagement, sales enablement…). Il permet aussi de s’initier au traitement de la donnée à travers l’Intelligence artificielle et les algorithmes de Machine learning. Enfin il explore les méthodes agiles les plus connues (Scrum, Kanban) et donne les clés pour les adapter au contexte d’une direction marketing afin de mieux s’organiser et de travailler plus efficacement.

En ce sens, cette formation est une opportunité de mettre à jour ses compétences et de comprendre comment tirer profit des avantages que réserve le digital pour son entreprise.