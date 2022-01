Avec trois milliards de téléchargements, TikTok est le réseau social le plus en vogue du moment. En à peine cinq ans, l’application aux vidéos à format court est devenue un des passe-temps favoris des internautes. Pour cette raison, de nombreuses marques se sont tournées vers la plateforme pour entrer en contact avec les consommateurs et gagner en exposition. Elle est aujourd’hui un outil majeur autant pour le marketing influence que pour le marketing viral.

Pour tirer profit au maximum de son potentiel et décrypter les challenges et hashtags en vogue, les marketeurs et les communicants ont parfois besoin de télécharger les vidéos TikTok. Pour cette raison, 4Kdownload a mis au point 4K TokKit, un logiciel compatible avec Windows, Mac OS et Linux qui permet de les obtenir en quelques clics.

Un logiciel complet destiné à TikTok

4K TokKit est une solution qui permet de télécharger divers types de contenus à partir de l’application TikTok : légendes, comptes, hashtags à partir de vidéos ou des vidéos elles-mêmes. Ces dernières peuvent être téléchargées en lots, ou séparément. Cela peut être particulièrement utile pour les spécialistes de la communication ou du marketing qui doivent réaliser un travail de veille quotidien. En quelques secondes, ils peuvent les obtenir au format MP4 et en 720p, soit une haute définition.

Pour faciliter ce travail, il est même possible d’automatiser le téléchargement de nouvelles vidéos TikTok. De cette façon, dès qu’un créateur poste un nouveau contenu ou qu’un hashtag suivi est alimenté, l’utilisateur reçoit immédiatement les dernières vidéos mises en ligne. En parallèle, le logiciel offre la possibilité de télécharger uniquement celles publiées sur une certaine période. Cela peut par exemple être utile lorsqu’on souhaite s’intéresser à une tendance qui a émergé à un moment précis.

Dans le cas où une chanson se popularise sur l’application, il est également possible de télécharger toutes les vidéos dans lesquelles la musique est utilisée. Une fonctionnalité qui peut être pertinente lorsqu’on souhaite surfer sur les tendances pour faire du marketing viral.

Comment télécharger des vidéos et des contenus sur la base d’un hashtag TikTok ?

4K TokKit permet d’obtenir facilement des vidéos et des contenus issus de hashtags TikTok. Pour cela, il suffit de cliquer sur “Obtenez 4K TokKit” sur la page d’accueil du produit. Il faudra ensuite télécharger le fichier de configuration et lancer le fichier d’installation. Il sera alors requis de lire l’accord de licence d’utilisateur final et de l’accepter pour installer le logiciel. L’installation débutera une fois avoir cliqué sur le bouton prévu à cet effet.

Une fois 4K TokKit lancé, l’utilisateur n’a plus qu’à coller le lien de la vidéo TikTok qu’il souhaite télécharger dans la zone de texte, ou de saisir le hashtag dans la barre de recherche. Il faudra alors appuyer sur “Télécharger”. Les contenus sont stockés directement dans des sous-dossiers présents dans le dossier 4K TokKit.

Dans le cas où il serait nécessaire de télécharger un autre type de contenus comme une légende issue d’une vidéo, il faudra souscrire à une des deux offres premiums. Elles comprennent notamment le téléchargement automatique de nouvelles vidéos et n’incluent aucune publicité.

4K TokKit apparaît donc comme un outil incontournable pour accéder aux contenus TikTok créés autour de sujets pertinents dans son secteur.