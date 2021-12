Dans de nombreux secteurs, les tableurs sont des outils essentiels autant pour analyser des données que pour gérer convenablement une entreprise. Néanmoins, créer son propre tableur de A à Z peut prendre plusieurs heures. Pour éviter de perdre du temps, il peut être utile d’opter pour un modèle préconçu.

Pour vous aider dans cette tâche, Airboxr, un outil de business intelligence no-code, a créé une boîte à outils pleine de ressources pour créer, améliorer et utiliser ses tableurs Google Sheets.

Simplifier la création de tableurs

Sur son site, Airboxr a listé une quantité importante d’outils permettant de faciliter des tâches comme la gestion de la relation client ou le SEO. Pour cela, elle met à disposition de ses utilisateurs plusieurs éléments, à commencer par des templates. Il en existe un nombre très important, couvrant différents secteurs comme la crypto ou la vente. En ce sens, on retrouve une diversité de modèles disponibles : suivi des dépenses budgétaires, Google Sheets CRM, gestion de stocks… Autant d’éléments qui facilitent l’organisation au sein d’une entreprise.

Cette boîte à outils gratuite propose également des tutoriels, qui viennent répondre à un objectif : se familiariser avec Google Sheets. À travers des articles, il est possible d’apprendre comment créer un dashboard tout-en-un ou mettre en place un suivi des ventes.

Dans le cas où vous auriez plus de facilité à comprendre les choses grâce à des vidéos, Airboxr en propose plusieurs, abordant des sujets très divers. Par exemple, il est possible de connaître des petites astuces pour utiliser plus facilement Google Sheets, ou d’en savoir plus sur un élément précis, comme la construction d’un inventaire.

Bien qu'il existe certaines ressources payantes, la grande majorité des outils proposés sur ce site est gratuite. Au moment de votre recherche, vous n’aurez qu’à les trier en appuyant sur “free” ou “premium” pour connaître les éléments accessibles sans avoir à payer et pouvoir commencer à créer votre tableur librement.