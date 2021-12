Le mobile est le premier terminal d’ouverture des e-mails. À la fin d’année 2020, 59 % d’entre eux étaient ouverts sur un téléphone, dont 66 % sur un iPhone. En ce sens, l’e-mail marketing représente un levier de communication essentiel pour les entreprises, leur permettant d’envoyer des messages en masse à leur audience en seulement quelques clics. Cependant, iOS 15 a apporté de grands changements dans le monde de l’e-mail marketing. Sortie le 20 septembre, cette mise à jour d’Apple transforme les dispositifs de protection de la vie privée des utilisateurs. Dans son dernier livre blanc, Relatia, le spécialiste français du marketing relationnel et des solutions E-CRM, vous éclaire sur l’impact de iOS 15 sur le marketing relationnel et les solutions existantes pour continuer à tirer profit de ce levier.

Des astuces pour continuer à tirer profit de l’e-mail marketing

iOS 15 permet aux utilisateurs de mieux contrôler l’usage de leurs données personnelles, notamment grâce à Apple Mail Privacy Protection. Avec cette fonctionnalité, il n’est plus possible d’utiliser les pixels invisibles, permettant de collecter des informations sur un utilisateur lorsqu’il ouvre un e-mail, comme sa localisation ou son adresse IP. Bien qu’Apple Mail Privacy Protection soit désactivable, plus de 60 % des utilisateurs Apple ont choisi de l’activer.

Cela complexifie fortement le travail des annonceurs et des marketeurs, qui s’appuient sur ces données pour envoyer des publicités ciblées à leur audience. Cette mise à jour les empêche aussi de savoir si l’e-mail envoyé a été ouvert, et à quel moment. Le livre blanc de Relatia vous permettra de comprendre schématiquement les multiples conséquences sur votre stratégie CRM.

Ces nombreux changements impliquent de repenser plusieurs aspects de vos opérations de marketing relationnel. Il est par exemple nécessaire de revoir les automations basées sur l’ouverture et de faire attention à la délivrabilité due à la réactivité. Il faut également prendre connaissance de toutes les données qui ne sont plus disponibles, comme le taux d’ouverture. Comme vous le découvrirez en téléchargeant cet e-book, de nombreux indicateurs marketing supplémentaires peuvent être utilisés pour mesurer la performance de vos campagnes.

Ce livre blanc vous aidera à prendre connaissance des autres leviers pouvant être exploités pour booster votre relation client, comme les SMS, dont le taux de lecture est proche des 98 %. À travers un schéma simplifié, Relatia vous dévoilera trois autres leviers qui vous permettront de toucher vos clients et de continuer à collecter des données via un autre canal que l’e-mail.

Pour mettre en place une stratégie de marketing relationnel efficace, vous pourrez également vous appuyer sur le plan d’action en cinq étapes développé par Relatia. Il vous aidera notamment à comprendre comment communiquer auprès des opt-in sur l’utilisation de leurs données. N’oubliez pas de télécharger le livre blanc pour connaître tous les précieux conseils d’experts du marketing !