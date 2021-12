Que ce soit dans la conception d’un site, d’un logo ou d’une présentation, le choix des couleurs est une étape importante. Elles déterminent le rendu final d’un projet et peuvent parfois faire la différence. Néanmoins, établir un code couleur harmonieux n’est pas des plus évidents. Pour cette raison, il convient d’avoir une palette de couleurs à porter de main, comme celle de Spectrum.

Cette extension de navigateur, également disponible dans l’application de design UI/UX Figma, permet de générer des palettes de couleurs pour des images, des illustrations ou encore des interfaces utilisateur. En quelques clics, cette palette peut être essayée directement sur son projet.

À l’origine de Spectrum, Milan Maheshwari, qui, malgré tous les générateurs en ligne disponibles, passait beaucoup de temps à trouver la bonne palette, puis à se rendre compte que cela ne fonctionnait pas lorsqu’il l’appliquait sur son design.

Générer des palettes en quelques secondes

Le fonctionnement de Spectrum est simple. En ouvrant le générateur, il suffit de cliquer sur une couleur pour que l’outil vous en propose plusieurs nuances. Dans le cas où vous chercheriez une déclinaison un peu plus variée, il est toujours possible de cliquer sur “hues” ou “custom”. En ce sens, il devient très facile d’avoir des variations de couleurs et de les décliner sur plusieurs projets.

À l’aide d’un curseur, il est également possible de contrôler le nuancier pour obtenir plusieurs palettes de couleurs totalement différentes. Un second permet de définir des teintes plus claires ou plus foncées. C’est un outil qui s’avère notamment utile pour définir un code couleur pour un site ou pour une publication par exemple.

Une fois la palette idéale trouvée, Spectrum en offre un aperçu sur de nombreux supports : illustrations, applications ou sur celui de son choix. C’est un élément précieux qui aide à concevoir plus aisément un projet. Si des modifications sont nécessaires, elles peuvent être faites en seulement quelques secondes.

L’offre gratuite de Spectrum permet d’accéder au générateur autant de fois que nécessaire, et de tester gratuitement l’outil dans Figma. Toutefois, il est toujours possible d’opter pour la version payante à 19 dollars, qui offre la possibilité d’utiliser Spectrum dans Figma en toute liberté sur un nombre de projets important.