Chaque année, de nombreux événements ont lieu, comme les soldes, les journées internationales ou les compétitions sportives. Autant de dates sur lesquelles peuvent capitaliser les marques pour animer leur commerce, accroître leurs ventes et fidéliser leur clientèle. Pour en tirer parti convenablement, il convient d’avoir une vision claire sur l’avenir, pour saisir chaque opportunité et anticiper les éventuels changements qui pourraient devoir être opérés dans sa stratégie. Pour cette raison, il est essentiel d’avoir un calendrier marketing, permettant d’avoir une vue d’ensemble sur les événements à venir et de gagner du temps sur les actions à mettre en place.

Un calendrier pour anticiper ses campagnes et actions commerciales

2022 approchant à grands pas, c’est donc le moment idéal pour commencer à préparer ses campagnes marketing et élaborer ses futures offres promotionnelles. Pour aider les entreprises, Qualifio propose de télécharger gratuitement un document premium qui rassemble 311 dates clés pour se positionner en 2022.

On peut dire que la société éditrice de ce document est plutôt légitime quand il s’agit de s’appuyer sur des dates clés pour créer des expériences contextuelles pertinentes ET efficientes. La plateforme permet aux marques et aux groupes médias de créer et de publier des campagnes interactives grâce à plus de cinquante formats sur tous les canaux. Dans ce calendrier, Qualifio met son expertise aux services des community managers, marketing managers, CRM managers et autres professionnels du marketing, afin qu’ils puissent se préparer aux événements à venir.

Chaque année, plus de 10 000 d’entre eux utilisent ce calendrier marketing pour connaître les dates importantes et y adapter leurs campagnes. Le document regroupe plus de 311 événements autour desquels il est possible de créer du contenu ou lancer des actions afin d’atteindre ses objectifs marketing. Pour chaque mois, le Top 5 des événements à ne pas manquer est disponible, ainsi que des inspirations pour trouver des idées nouvelles et originales pour ses campagnes. Et pour s’assurer de ne manquer aucune date importante, il est même possible d’intégrer le calendrier de Qualifio à son propre agenda Google !

311 dates clés en 2022

Le calendrier marketing 2022 est construit pour permettre aux marques de puiser dans un pool d’événements exhaustif et d’adapter leurs prises de parole de manière contextuelle.

En janvier se tiendra le début de l’Open d’Australie. Une opportunité pour découvrir les sportifs préférés de sa communauté et connaître leur avis sur la compétition. En somme, c’est une occasion pour créer un lien avec ses clients et renforcer l’aspect communautaire autour de sa marque !

En février, la Saint-Valentin est l’événement incontournable à ne pas manquer. À l’approche du 14 février, il est judicieux de mettre en œuvre une campagne marketing pour gagner le cœur de ses prospects et de ses clients, qu’il soit en couple ou célibataire.

Quelques semaines plus tard, le 8 mars, se tient la journée internationale des femmes. C’est le moment de tester les connaissances de sa communauté et leur en apprendre davantage sur l’histoire des femmes. D’autres journées ont lieu, comme la journée mondiale du recyclage ou la journée de la poésie.

Après l’arrivée du printemps arrivent les poissons d’avril et Pâques, mais aussi la journée internationale du livre. Dès le mois de mai, on célèbre la fête des mères puis, au mois de juin, la fête des pères. Seulement deux jours après, c’est le début de l’été. Au cours des mois de juillet et août, on retrouve des événements phares comme le tour de France et les festivals, comme celui de Dour et Tomorrowland.

En septembre, l’automne s’installe et les cartables sont de sortie pour la rentrée des classes. Quelques semaines plus tard, c’est l’heure de fêter Halloween, soit l’occasion de mettre en place une campagne créative. Le mois suivant sera rythmé par la Coupe du monde qui débutera le 21 novembre et se terminera le 18 décembre, juste avant les fêtes de fin d’année. Il sera alors temps d’installer le sapin et, pourquoi pas, d’encourager son audience à participer à la journée du pull moche de Noël.

Avec le calendrier marketing de Qualifio, vous aurez une vision globale sur les événements à ne pas manquer, avec des idées à portée de main pour vos campagnes. N’oubliez pas de le télécharger !