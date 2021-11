Avec l’accélération de la digitalisation, la multiplication des services numériques et l’augmentation des ventes en ligne, les entreprises sont confrontées à de nouvelles problématiques. Parmi ces dernières, on retrouve évidemment le sujet de la vie privée des utilisateurs. Dans un webinar dédié, DiliTrust, éditeur et intégrateur français de logiciels dédiés à la Gouvernance d’entreprise, aux Directions juridiques et au partage sécurisé de données sensibles et confidentielles depuis plus de vingt-cinq ans, vous propose de découvrir des alternatives numériques européennes. Objectif : s’émanciper des leaders mondiaux.

Pour vous parler de ce sujet, DiliTrust a invité Pierre Loir, spécialiste et consultant en protection des données personnelles et en propriété intellectuelle. Il est également enseignant à l’université Versailles Saint Quentin en Yvelines (UVSQ) et fondateur d’Observantiae, une société spécialisée dans le conseil sur la protection des données. Le 9 décembre à 11h, Pierre Loir animera cette session dans l’objectif de répondre à vos interrogations sur les problématiques de souveraineté numérique. Au programme du webinar du 9 décembre :

Les principes-clés et les enjeux de la protection des données

Les arguments en faveur de l’Europe et de la protection de la vie privée

Débat autour de ce sujet d’actualité

Comme précisé dans l’introduction à ce webinar, le numérique européen est un sujet généralement occulté des débats publics. Pourtant, face à une digitalisation croissante, l’application de cadres juridico-économiques européens vertueux à portée mondiale a pour mission de protéger les démocraties comme les entreprises européennes. Au cours de ce webinar organisé par DiliTrust, Pierre Loir reviendra notamment sur les applications du RGPD (Règlement Général pour la Protection des Données) et son importance pour réguler l’espace numérique et la vie privée des utilisateurs.

En participant à cette session en direct, vous découvrirez que choisir les alternatives numériques européennes, c’est « investir dans le développement d’une technologie au service de l’humain comme du dynamisme des industries européennes ». Avec la mise en place à venir du DMA (Digital Market Act) et du DSA (Digital Services Act), l’Union européenne cherche à réguler l’espace numérique. Contrairement à ce que certains peuvent penser, l’Europe fait preuve de témérité et même d'avant-gardisme sur le sujet de la souveraineté numérique.

Ce webinar sera justement l’occasion d’explorer les différents cadres et dispositifs déployés pour permettre « d’ouvrir la voie à un véritable numérique européen respectueux des valeurs européennes, de l’indépendance et de la sécurité des entreprises comme des concitoyens ». N’oubliez pas de vous inscrire pour ne pas manquer le live du 9 décembre à 11h.