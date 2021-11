Des mails, toujours des mails encore des mails. Il est devenu habituel de ne pas ouvrir certains mails afin de ne pas être déçu ou lire le blabla envoyé à tout le monde. Certains finissent même directement dans la corbeille, sans être lus. Pour éviter cela, il est important de faire la différence et d'offrir quelque chose en plus. Pourquoi pas plus de personnalisation ?

Sendspark est un outil qui permet de créer des mails avec vidéo, afin d'offrir une communication plus intelligente, plus claire et surtout plus personnalisée ! Les vidéos sont créées directement depuis le navigateur. Un outil pratique pour les équipes marketing, sales et les entreprises/agences souhaitant créer des liens personnalisés avec leurs prospects, partenaires et clients. Grâce à la vidéo, le destinataire sera incité à répondre ou à s'engager. Une extension Sendspark est également disponible.

Une personnalisation plus poussée des mails

Une fois sur Sendspark, il est possible d'enregistrer directement une vidéo via l'outil ou bien d'en télécharger une depuis son ordinateur. Avant le début de l'enregistrement, il faut choisir si l'on enregistre une capture d'écran ou bien la caméra. Avant de commencer, un chrono de 3 secondes apparaît à l'écran afin d'annoncer le début de l'enregistrement. Une fois la vidéo enregistrée et satisfait de cette dernière, il faut cliquer sur le bouton vert !

Ensuite, la vidéo est personnalisée avec un titre, un message et la possibilité d'ajouter un CTA. Le CTA peut être un bouton redirigeant vers un calendrier pour réserver un appel ou un visio par exemple ou invitant à consulter une page précise (par exemple un livre blanc, un cas client, un webinar ou autre).

Prenons un exemple : Je veux promouvoir mon webinar, mais dans l'idéal, autant éviter le mail banal que je vais shoot à ma mailing list. Pourquoi ne pas alors enregistrer une petite vidéo de présentation de celui-ci, ou j'explique rapidement les grands éléments clés et surtout la valeur que celui-ci va apporter aux participants !

Des options de personnalisation nombreuses

L'étape d'après consiste à définir les paramètres de la landing page vidéo, avec le logo de l'entreprise, les couleurs etc. Enfin, une fois la vidéo prête, il faut la partager. Pour cela, un lien peut être partagé, la vidéo peut également être intégrée par email directement ou bien téléchargée directement. La miniature de la vidéo peut être modifiée, avant publication ou envoi, avec notamment le logo du destinataire pour avoir l'impression d'encore plus de personnalisation.

Autre point, Sendspark permet également d'envoyer des demandes de vidéo. Par exemple à un collègue pour discuter d'une nouveauté ou bien à un client pour avoir ses retours complets.

Enfin, l'outil propose un grand nombre de templates vidéo pour trouver de l'inspiration. Au sein de Sendspark, il est possible d'avoir plusieurs espaces de travail en fonction des clients ou du projet.

-90% sur Sendspark durant le Black Friday 2021 !

Sendspark est un outil payant profitant d'une remise intéressante et à vie. Pour 39 dollars au lieu de 432 dollars, il est possible de profiter d'un espace de travail, de l'enregistrement de 150 vidéos, d'un accès pour 3 utilisateurs et de 20 GB de stockage. Pour ceux qui souhaitent créer un nombre illimité de vidéos, d'autres offres sont proposées.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.