C’est le bon moment pour choisir votre VPN. À l’approche du Black Friday, les sociétés spécialisées proposent généralement des offres alléchantes. C’est justement le cas de PureVPN, un VPN compatible Linux, Windows, macOS, Android et iOS, qui vous donne la possibilité de profiter d’une offre à -88% en souscrivant à son VPN : 1,14 euros par mois au lieu de 9,60 euros.

Une offre à -88% sur PureVPN

PureVPN propose une solution sécurisée, qui permet de protéger votre navigation, mais aussi de contourner les restrictions sur internet et de vous défaire des restrictions régionales et de la censure. En utilisant un outil comme PureVPN, vous aurez un accès illimité aux sites web, vidéos, sites de streaming, Netflix US, Hulu, HBO Max et du sport comme la Formule 1 et le Moto GP, où que vous vous trouviez. PureVPN vous promet également de rester anonyme pendant votre navigation sur le web, grâce à un réseau de cryptage AES 256-bit.

Dans une optique de transparence totale, PureVPN a fait le choix de mettre en place une politique d’audit en continu. L’entreprise estime que la confiance est un point essentiel pour choisir un VPN. C’est pour cette raison que PureVPN a opté pour une politique “toujours-sous-audit”, ce qui veut dire que ses systèmes et ses serveurs sont à même d’être audités à tout moment de l’année. La solution proposée par PureVPN est par ailleurs certifiée par KPMG comme étant un VPN sans-log, pour garantir un service fiable et sécurisé.

Un VPN hyper puissant

PureVPN possède plus de 6 500 serveurs à travers le monde, dans 78 pays différents, dont la majeure partie se trouve en Europe et en Amérique du Nord. Pour suivre les évolutions technologiques, PureVPN a également fait évoluer la vitesse de son outil. En gardant à l’esprit les besoins futurs en bande passante, PureVPN a mis à niveau trois de ses emplacements les plus importants vers des serveurs de 20 Gbit/s.

Les clients PureVPN peuvent également profiter de vitesses hypersoniques avec la mise à niveau du serveur 20 Gbps à Londres, Manchester et à Washington. D’autres zones géographiques profiteront bientôt de cette amélioration des serveurs. N’oubliez pas de profiter de l’offre à -88% PureVPN à l’occasion du Black Friday.