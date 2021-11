Au quotidien, les entreprises doivent produire des contenus pour alimenter leurs réseaux sociaux, leurs emails ou encore leurs blogs. Néanmoins, trouver des idées et les mettre en place demande parfois beaucoup de temps et peut s’avérer compliqué lorsqu’on est en manque d’inspiration.

C’est là qu’intervient Nichessss, un outil créé au début de l’année 2021. Il génère des idées de business et de contenus pour n’importe quelle niche. Grâce à l’intelligence artificielle, Nichesss n’a besoin que de soixante secondes pour effectuer cette opération. Seules deux informations seront demandées : le nom de la société et son secteur d’activité.

Un outil pour pallier les pannes d’inspiration

Nichesss présente plusieurs fonctionnalités qui facilitent le quotidien d’une entreprise, quel que soit le secteur dans lequel elle opère :

la génération des légendes pour des images ;

la création des posts courts ;

la création de légendes pour des publicités ;

des outils de brainstorming pour les vidéos YouTube ;

la rédaction de sujet pour les emails ;

la génération d'idées de business ;

l’obtention d’idées de business à partir d'un problème, d'un persona, de compétences.

L’avantage, c’est que Nichesss est doté d’un moteur de recherche permettant de chercher du contenu dans des subreddits, les communautés du réseau social Reddit, ainsi que dans des contenus déjà créés via l’outil. Lorsqu’un subreddit inspirant est trouvé, les personnes dans celui-ci n’ont qu’à être décrites pour obtenir des idées de business pertinentes. Selon l’outil, une bonne niche ne doit pas dépasser les 100 000 membres dans le subreddit.

94 % de réduction, soit 940 euros en moins durant le Black Friday 2022

Pour le Black Friday, le tarif de Nichesss s’écroule. En ce moment, il est possible de se procurer l’outil pour 59 dollars à vie, au lieu de 999 dollars. Pour ce prix très avantageux sont disponibles le rédacteur de contenus marketings, le générateur d'idées, le rédacteur de newsletters, la création de publications Instagram et de tweets ainsi que des idées de vidéos YouTube.

Une offre à laquelle ont déjà succombé de nombreux internautes (il n’y a qu’à voir les 255 notes et commentaires élogieux sur la marketplace AppSumo), qui décrivent Nichesss comme un outil qui révolutionne le quotidien et facile d’utilisation. Des tutoriels et des instructions sont disponibles afin d’aider les utilisateurs à tirer un maximum profit de ce que cet outil a à offrir. Il n’y a donc plus d’excuses pour ne pas créer des contenus originaux grâce à l’offre exclusive du Black Friday !

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.