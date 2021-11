Sur les réseaux sociaux, les messages affluent en continu, et de plus en plus rapidement. De ce fait, il est aujourd’hui complexe pour une marque d’avoir une vision panoramique des messages échangés à son sujet, et d’avoir le contrôle de sa e-réputation. Pour faire face au risque de bad buzz et pour déceler les opportunités en matière de communication digitale, les entreprises s'équipent d'outils de veille.

Dans le but de traiter plus facilement toutes les informations qui circulent sur le web, la plateforme Visibrain offre une vue claire et précise des retombées web et réseaux sociaux d'une marque afin de les traduire en KPIs actionnables, comme le volume de messages. Aujourd’hui, Visibrain facilite un peu plus la veille en dévoilant une nouvelle plateforme enrichie de fonctionnalités innovantes.

TikTok et YouTube, des sources de données essentielles

Dans une stratégie de marketing digital, chaque réseau social permet d’engager sa communauté différemment et de faire connaître sa marque grâce aux différentes fonctionnalités qu’ils proposent. Pour cette raison, Visibrain propose depuis plusieurs années un large éventail de plateformes sociales sur lesquelles faire sa veille, incluant Twitter, Facebook et Instagram.

Néanmoins, les choses évoluent rapidement sur le web, et de nouveaux leviers intègrent les stratégies des communicants et des marketeurs. C’est notamment le cas de YouTube et de TikTok. Devenus de véritables carrefours d’audience où les internautes s’expriment et produisent des contenus, ils se sont tous les deux transformés en sources de données.

Face à leur rôle prédominant qui s’est dessiné dans le paysage du social media, YouTube et TikTok ont tous les deux été intégrés à la plateforme Visibrain. Chaque réseau social étant unique, avec des spécificités propres, des indicateurs bien précis sont disponibles pour chaque module de veille. C'est une des forces majeures de la plateforme Visibrain : proposer aux marques des indicateurs précis et adaptés à chaque source de données.

Dans le cas de YouTube et TikTok, la technologie Visibrain privilégie des KPI comme le nombre de vues ou les interactions pour qualifier l’engagement et mesurer la popularité d’un contenu. Autre exemple, les vidéos YouTube peuvent être triées par dislike. Pour TikTok, les profils d’abonnés peuvent être visualisés en fonction de leur popularité. Des indicateurs qui sont donc spécifiques à chaque réseau social, et qui ne peuvent pas être retrouvés sur les autres sources. Dans chacun des cas, l’enjeu est, pour une marque, d’en savoir plus sur son univers digital et d’établir la stratégie adaptée à chaque plateforme sociale.

Suivre sa réputation en temps réel grâce au SMARTboard de Visibrain

Pour les marques, il est primordial d'avoir une vue d'ensemble de leur présence sur les médias sociaux ainsi que des thématiques qui leur sont propres. Cela permet de déterminer les initiatives à mettre en place, et ainsi d’améliorer leur stratégie de communication. Un besoin important de la part des communicants, auquel répond la nouvelle technologie développée par Visibrain : les SMARTboards.

Comme l’indique leur nom, ces tableaux de bord visent à rendre la veille plus intelligente et pratique. Les indicateurs propres à chaque réseau social sont réunis sur une seule et même page, permettant de déceler les bons insights et de comparer son activité sur chaque plateforme en temps réel.

Néanmoins, les besoins varient en fonction des marques. Selon leurs activités, elles n’auront pas besoin d’avoir les mêmes éléments dans leur tableau de bord. Pour cette raison, la nouvelle plateforme de Visibrain est totalement personnalisable. Les entreprises peuvent sélectionner les indicateurs les plus pertinents pour elles, mais aussi les combiner pour avoir accès à des KPIs plus poussés. Il est également possible de personnaliser l’interface en changeant les couleurs et en y ajoutant son logo. De nombreux éléments personnalisables qui permettent de s’approprier l’outil et de travailler efficacement.

Les marques peuvent également intégrer des commentaires à leurs SMARTboards pour faciliter le suivi de leurs actions, visibles par tous les membres de leur équipe. Disponibles sur mobile et en ligne, ces tableaux de bord facilitent la collaboration entre les employés d’une même entreprise. Les salariés peuvent partager les SMARTboards en un clic à leurs collègues d’un autre département. Ils peuvent alors les transférer en PDF pour s’assurer qu’ils soient lisibles par tous.

Cette accessibilité permet d’être réactif en cas d’activité anormale constatée autour de sa marque, notamment grâce au système d’alertes en temps réel, qui est le plus puissant du marché. Il s’intègre à tous les réseaux sociaux, dont TikTok et YouTube.En ce sens, une entreprise peut être alertée lors d’un soubresaut dans leur pic de mentions, que ce soit le volume de message qui augmente soudainement ou un influenceur qui s’exprime à son sujet. Plusieurs modes de réception sont disponibles : Slack, SMS, Telegram, ou tout autre canal sur demande.

Ainsi, la nouvelle plateforme de Visibrain, plus ergonomique et responsive, tient sa promesse : offrir un outil de veille puissant aux marques pour surveiller leur réputation en temps réel sur tous les réseaux sociaux, tout en étant compréhensible par tous, peu importe le métier et le niveau d'affinité avec le social listening.