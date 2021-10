Ce n'est pas un scoop que de dire que les plateformes de vidéoconférences sont polluantes. D'après une de Purdue Universit, elles émettent jusqu'à 1 kg de CO2 et utilisent jusqu'à 12 litres d'eau potable par heure et par participant. Par ailleurs, il y a déjà eu des failles de sécurité entraînant la divulgation d'informations personnelles. Alors quid d'une plateforme écologique et surtout sécurisée ?

Crewdle est une plateforme qui permet de faire et participer à des vidéoconférences 100% chiffrée et écologiques. La plateforme s'utilise directement dans le navigateur web, afin d'offrir une expérience utilisateur simple et efficace. Crewdle offre un design épuré, avec de nombreuses fonctionnalités.

Parmi les fonctionnalités de Crewdle, on peut citer :

une salle de réunion personnalisée, cette dernière permet de partager un lien à n'importe qui pour facilement être rejoint

la connexion via des applications comme Facebook, Google ou Apple

l'enregistrement des réunions

le partage d'écran

le clavardage pour facilement discuter avec les autres par écrit

la diffusion en direct

Watch Party qui permet de regarder une émission, un film ou autre contenu en direct avec les autres participants

des arrière-plans virtuels

de nombreuses intégrations : Slack, Outlook, Google Agenda



La technologie de Crewdle ne repose pas sur des serveurs. La plateforme offre un chiffrement de bout en bout qui n'est jamais compromis. Les flux sont chiffrés à tout moment, entre tous les participants à la visioconférence.

Crewdle connecte les participants directement, sans avoir besoin de passer par un serveur. Cela permet aux flux de parcourir la distance la plus courte possible en utilisant le moins d'énergie possible.

Au niveau du tarif, deux offres sont proposées. L'une gratuite à vie qui permet d'avoir jusqu'à 30 participants et de réaliser des vidéoconférences de 45 minutes maximum, de profiter des salles de réunion personnalisée, du partage d'écran etc. L'offre Standard pour les entreprises, à 4 dollars par licence et par mois offre les fonctionnalités du plan de base et d'autres fonctionnalités comme : une durée de rencontres illimitée, un nombre d'utilisateurs illimités et l'enregistrement des réunions.