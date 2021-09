Si vous travaillez dans le domaine du marketing, de la data ou encore de la robotisation, vous ne pouvez pas rater le salon Big Data & AI Paris qui aura lieu à la fin du mois, les 28 et 29 septembre. Gratuitement, en présentiel ou en ligne, vous pourrez profiter de la présence de 150 marques référentes comme IBM, Microsoft, Google Cloud, Epsilon, Databricks ou encore Confluent. L’occasion rêvée pour benchmarker et échanger sur vos problématiques avec des experts dans des domaines très précis.

En participant au salon, vous pourrez également participer à plus de 250 sessions en accès libre : Ateliers, Sessions Tech, Pitchs Startups. Parmi elles, retrouvez par exemple "Lady of the Lake : la théorie des graphes au service de la cybersécurité" animé par LumenAI, ou encore un retour d'expérience de Promod sur les enjeux et les bénéfices du déploiement de DigDash Sur le même sujet, Ekimetrics et Alain Afflelou animeront conjointement un atelier pour comprendre comment aborder une transformation stratégique au service de l’expérience client.

L’édition 2021 du Big Data & AI Paris est le fruit du regroupement de deux événements phares de la tech française et européenne : Big Data Paris, le rendez-vous clé de la scène big data depuis dix ans, et AI Paris, l’événement dédié aux avancées de l’intelligence artificielle devenu incontournable en cinq éditions. L'événement propose ainsi désormais la plus grande offre d'information sur le sujet, en accès libre en réservant votre Pass Salon.

Nous entrons dans une période cruciale pour les entreprises. La performance technologique conditionne de plus en plus la réussite économique des organisations. Les marques n’ont plus le choix : elles doivent se transformer et cela passe forcément par l’intelligence artificielle et le big data. Le processus déjà bien engagé de la transformation numérique des entreprises, s’accélère avec l’adoption massive des technologies digitales. Cette transformation induit également des changements en bout de chaîne, notamment auprès des clients. Voilà pourquoi il est primordial de mettre l’expérience client au cœur de la réflexion.

Comme le précisent les organisateurs du salon Big Data & AI Paris : « l’événement se tiendra dans un format hybride, afin de permettre aux participants de renouer avec les événements en présentiel, tout en conservant la composante digitale et ses avantages ». Vous pourrez vivre l’intégralité de l’événement selon votre mode de participation préféré. Encore une fois, l’accès gratuit à un tel rendez-vous est une véritable aubaine pour les professionnels du secteur. Pensez à vous inscrire et à bloquer votre agenda dès maintenant.