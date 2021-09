Buzzfeed a dévoilé ses revenus pour le second trimestre (Q2) 2021 et signe une impressionnante hausse de 51 % par rapport à la même période de l’année dernière. Des résultats de bon augure alors que la société américaine se prépare à réaliser son introduction en bourse grâce à sa fusion avec la société d’acquisition 890 Fifth Avenue Partners.

C’est d’ailleurs dans cette optique que le géant des médias a révélé ses revenus. Cette forte augmentation est notamment due à la publicité et à la branche e-commerce de la firme. Ses revenus publicitaires ont ainsi augmenté de 79 % pour atteindre 47,8 millions de dollars, grâce à une tarification plus élevée des revenus programmatiques et à une augmentation du nombre total d'impressions vendues. Les revenus liés à l’eCommerce ont quant à eux augmenté de 82 % pour atteindre 17,1 millions de dollars, principalement en raison de la hausse du nombre de transactions en ligne générées par rapport à l'année dernière. Enfin, les profits issus des contenus ont augmenté de 5 % et sont désormais de 24,2 millions de dollars.

Ces chiffres reflètent la reprise après l'impact de la Covid-19. En effet, si Buzzfeed n’est pas encore rentable avec des pertes nettes d’un montant de 789 000 dollars, c’est beaucoup mieux qu’au Q2 de l’année dernière où elles s’élevaient à 5,8 millions de dollars, en partie à cause de la pandémie qui a mis à mal de très nombreuses entreprises. En conséquence, Buzzfeed a pris la décision, en mai 2020, de mettre à pied soixante-huit de ses salariés sans aucun salaire pendant trois mois.

« L'accélération de la croissance de l'ensemble de nos activités au cours du premier semestre de cette année, combinée à l'évolution continue de la composition de nos revenus vers les lignes de revenus à marge plus élevée que sont la publicité et le commerce, a permis une amélioration significative des marges », a ainsi déclaré, Felicia DellaFortuna, dirigeante financière de Buzzfeed.

La société a annoncé qu’elle préparait son IPO au mois de juin dernier. Dans le cadre de cette transaction, qui valorise BuzzFeed à 1,5 milliard de dollars, elle a décidé de racheter Complex Networks à Verizon et Hearst pour 500 millions de dollars. Par ailleurs, elle prévoit de générer un total de 521 millions de dollars sur toute l’année 2021, ce qui représenterait une hausse de 24 % par rapport à l’année dernière.