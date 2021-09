Si vous cherchez le moyen de renforcer vos compétences en digital pour bien attaquer cette nouvelle rentrée qui arrive, cet événement est fait pour vous. Ad4Screen, une agence média et marketing 100% Mobile & Cross Device, organise une journée en présentiel, à Paris, dans un lieu d’exception, pour vous inspirer et parfaire vos connaissances dans le domaine du digital.

Suite au succès des matinées du digital organisées du 14 au 24 juin 2021, Ad4Screen a décidé de revenir encore plus fort avec un nouvel événement. Au cours de cette journée complète, vous pourrez vous perfectionner dans de nombreux domaines : iOS 15, Créas, Huawei Ads, AppGallery, Retargeting & CRM, Email, DATA/AI, Email vs Social Media… Bref, en participant à cette journée, vous aurez un condensé de savoir autour des métiers du digital.

Au programme de cette journée du 23 septembre organisée par Ad4Screen :

Un événement à Paris dans un lieu d'exception

Encore plus de speakers, partenaires qu’aux matinées du digital

10 thématiques seront abordées au cours de la journée

Petit-déjeuner, déjeuner & afterwork

Vous le savez certainement ou vous l’aurez constaté, le marketing ne peut plus fonctionner sans le digital. Les professionnels de la communication et du marketing doivent absolument être formés et aguerris aux nouvelles technologies. L’enjeu est de taille. Il s’agit de faire prendre le virage de transition numérique à son entreprise. La Journée du Digital est l’événement idéal pour vous plonger dans cet univers et vous perfectionner dans l’un des nombreux secteurs du digital.

Tout au long de cette journée, de nombreux professionnels du marketing digital interviendront pour vous dévoiler les dernières tendances et vous présenter des cas d’usage. En vous inscrivant à cet événement du 23 septembre, vous pourrez améliorer et probablement repenser votre stratégie digitale en vous inspirant des meilleures stratégies actuelles.

Au cours de cette Journée du Digital, les experts invités par Ad4Screen vous livreront leurs astuces pour réussir à toucher vos prospects et clients grâce au digital. Profitez également de cette journée pour agrandir votre réseau et rencontrer les participants et les speakers qui pourront vous être d’une aide précieuse à l’avenir. N’oubliez pas de vous inscrire.