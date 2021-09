Avec l'explosion du télétravail du à la crise sanitaire, les entreprises, peu importe leur taille, se sont tournées vers de nouveaux modes de collaborations qu’elles souhaitent dorénavant rendre pérennes.

En effet, les études sont unanimes, les collaborateurs ne sont pas moins efficaces lorsqu’ils travaillent à distance au contraire... en admettant qu’ils aient les outils adaptés ! Et ces outils justement, lesquels sont-ils ? Google, Microsoft, Slack, les géants américains ? Pas uniquement ! Il existe des solutions européennes tout aussi puissantes, innovantes et sécurisées qui répondent davantage aux besoins des TPE, PME et associations que les mastodontes américains.

De plus, les multinationales n’ont pas le monopole de la collaboration en distanciel. Nombreuses sont les TPE et PME dont les collaborateurs sont éloignés en raison de nouvelles politiques de télétravail plus flexibles. Ces entreprises à taille humaine ont elles-aussi la possibilité d’implémenter des solutions qui correspondent à leurs besoins et à leur quotidien. C’est notamment le cas de la française Atolia qui intègre des fonctionnalités collaboratives pour un travail en équipe efficace, évitant aux utilisateurs de devoir multiplier les outils. Certaines entreprises comme la SNCF l’ont déjà adopté pour travailler avec des partenaires extérieurs sur des projets innovants.

Quels sont les avantages d’Atolia par rapport à un autre outil pour les TPE et PME ?

Une alternative européenne, innovante, souveraine et sécurisée aux GAFAM

Cabinets comptables ou juridiques, entreprises du domaine de l’assurance ou de la finance, laboratoires d’innovation, ou encore institutions publiques à la recherche de solutions souveraines, les TPE et PME sont nombreuses dans le paysage européen. Les solutions d’Atolia s’adressent principalement aux entreprises dont les équipes sont constituées de 10 à 150 personnes. Au bureau, chez elles ou en déplacement, ces équipes travaillent avec des interlocuteurs variés : collègues, partenaires, fournisseurs, clients, prestataires. Afin d’avancer efficacement dans leurs projets, ces professionnels ont besoin d’échanger rapidement et facilement des informations de manière sécurisée.

Atolia a été développée pour simplifier la collaboration en équipe et à distance et elle se positionne comme une sérieuse alternative aux GAFAM. “Disponible en version Web, bureautique et mobile, Atolia permet aux équipes de communiquer, planifier, et travailler ensemble au quotidien pour gagner en productivité et sérénité”, explique Guillaume Nominé, CEO d’Atolia.

La plupart des entreprises se retrouvent confrontées aux mêmes problématiques lorsqu’il s’agit de repenser la collaboration à distance : manque de communication et de collaboration, difficulté à gérer les plannings et projets, multiplication des outils et des mails qui dispersent les données et compliquent la gestion des accès, dépendance auprès d’acteurs sous Cloud Act et non conformes RGPD. Répondant à de vraies problématiques terrain, la solution d’Atolia cumule les résultats grâce à ses fonctionnalités phares. L’espace de travail digital français accompagne par exemple la CCI Alsace dans le cadre d'un projet d'envergure Interreg qui réunit différentes entreprises et institutions européennes.

La technologie qui facilite le quotidien des équipes en distanciel

En intégrant toutes les fonctionnalités collaboratives pour un travail en équipe efficace, Atolia permet aux entreprises de rationaliser leurs dépenses et de centraliser leurs données et les accès utilisateurs, pour une meilleure gestion, un gain de temps certain et davantage de sécurité. L’hébergement souverain et robuste de la solution permet une totale confidentialité des échanges. La simplicité d’usage, l’interface épurée et le support utilisateur réactif sont également appréciés par les professionnels ayant adopté la solution. “Les entreprises n’ont pas besoin de faire appel à des prestataires de services additionnels pour l’installation, le paramétrage et la formation utilisateur. Atolia est l’interlocuteur unique qui les accompagne sur la durée !” explique Guillaume Nominé.

Grâce à Atolia il est possible de créer des groupes par thématiques ou projets avec des utilisateurs internes ou externes (partenaires, sous-traitants, clients). Ces groupes permettent notamment de communiquer avec une messagerie instantanée et en visioconférence, avec partage d’écran et tableau blanc. “Dans chaque groupe, des documents sont stockés par dossiers et co-créés à plusieurs via l’édition collaborative. Des wikis se créent et se partagent facilement, pour renseigner des process et effectuer de la veille par exemple” présente Elian Huck, responsable du conseil client chez Atolia. L’outil permet également la synchronisation avec les agendas et calendriers provenant d’outils externes comme Outlook ou Google Calendar.

Des entreprises comme l'Institut National de l'Audiovisuel, Albingia ou encore des Groupements d'Intérêt Economique comme Nuclear Valley font confiance aujourd'hui à Atolia pour connecter et faciliter la collaboration entre des communautés de plusieurs centaines de personnes, en interne et/ou en externe. Pour obtenir plus d’informations et tester Atolia gratuitement pendant 30 jours, il suffit de se rendre ici.