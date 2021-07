Grâce à la révolution numérique, notre productivité et même nos loisirs sont aujourd’hui considérablement influencés par des technologies allant de l'IA au Big Data, en passant par la 5G et l'IoT. Alors que de nouvelles applications pour ces technologies sont développées tous les jours, il est de plus en plus important de se demander comment nous pouvons utiliser la technologie pour changer et améliorer concrètement la vie des gens dans des domaines clés comme l'éducation, les soins de santé et l'environnement. Voici quatre exemples qui confirment l'effet transformateur que la technologie peut avoir sur notre société.

Création d’une nouvelle génération de développeuses

Un des exemples les plus marquants sur ce sujet et qui mérite notre attention est le soutien apporté aux jeunes programmeuses africaines dans les communautés marginalisées. Elles bénéficient d'une formation en ligne et d'un accès gratuit aux ressources du cloud. L'objectif de ce projet est de former un million de codeuses d'ici à 2030, afin d'améliorer leur avenir en les aidant à faire carrière dans l'ingénierie et d'autres secteurs porteurs. L'initiative iamtheCODE leur propose des cours sur mesure sur toute une série de sujets techniques, notamment le cloud, l'analyse des données, le machine learning et la sécurité. À ce jour, plus de 13 000 femmes ont accès au programme d'études iamtheCODE, ce qui permettra de constituer un riche vivier de programmeuses pour l'avenir.

Un accès aux soins de santé où que vous soyez

La pandémie de COVID-19 a mis les prestataires de soins de santé du monde entier à rude épreuve. En Indonésie, une initiative basée sur l'informatique dématérialisée contribue à améliorer l'accès aux services de santé, en particulier lors des grandes pandémies, non seulement pour les habitants des grandes villes, mais aussi pour ceux des zones rurales et éloignées qui n'ont pas toujours accès aux informations médicales nécessaires. Ici, les ressources du cloud sont déployées pour prendre en charge la plateforme d'informations sur les soins de santé exploitée par Medico.id. Les patients peuvent accéder à la plateforme via une application pour bénéficier de services de téléconsultation, notamment des appels vidéo avec des médecins réputés d'hôpitaux partenaires dans tout le pays. Ce sont des initiatives comme celle-ci qui, surtout en période d’épidémie, peuvent contribuer à rassurer les patients.

Au niveau local, la pandémie a également mis en lumière l'influence de la localisation sur le service offert aux patients. De nombreux médecins ruraux ont moins de contacts avec les patients que des praticiens basés en ville, donc moins de pratique et une réelle difficulté à poser un diagnostic approprié de certaines maladies en peu de temps. L'application Carefun les aide en créant des "patients virtuels", où les interactions homme-machine permettent aux médecins de prendre eux-mêmes des décisions grâce à un processus de diagnostic mené de manière dématérialisée avec ces patients virtuels.

La bataille pour sauver l'environnement

Les dégâts environnementaux causés par les déchets ménagers sont aussi un gros sujet auquel la technologie peut s’attaquer. L'IA permet d'optimiser le processus d'incinération des déchets ménagers et faire qu’une quantité fixe de déchets puisse alors générer une plus grande quantité de vapeur de manière plus cohérente, et donc générer plus d'électricité. Par exemple, grâce à l'IA, un groupe de production d'énergie peut produire au moins 150 000 kWh d'électricité supplémentaire en une journée.

Les conditions météorologiques extrêmes au cœur des préoccupations

Nous vivons une époque d'incertitude climatique croissante, comme en témoignent les nombreux événements météorologiques exceptionnels partout dans le monde. Dans certains pays, en cas de grosses inondations par exemple, la méthode traditionnelle d'alerte par téléphone et par radio peut être un véritable challenge quand une évacuation doit être organisée rapidement. Aujourd'hui, un robot intelligent de gestion de ce type de situation peut coordonner plus rapidement l’évacuation des personnes dans les zones sinistrées. En effet, le robot est capable de gérer plus de 5 000 tâches de notification simultanément, ce qui équivaut à avoir 5 000 personnes qui passent des appels en même temps, et peut effectuer 100 000 appels d'urgence en une heure. Un véritable atout en cas de désastre naturel.

Clairement, quand il s’agit d’améliorer le fonctionnement de notre société pour le bien de tous, mettre la technologie au service du changement est un atout indéniable. Au-delà des produits qu'elles fabriquent ou des bénéfices qu'elles réalisent, les entreprises technologiques contribuent à améliorer notre quotidien et à innover sur les sujets de société qui nous touchent tous aujourd'hui, et sûrement demain.