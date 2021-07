Pendant un rendez-vous, il est plutôt commun de prendre des notes. Le problème c'est qu'à force de prendre des notes, un peu n'importe où, on ne sait plus vraiment à qui correspond quelle note ! De plus, il arrive parfois d'être mal préparé ou tout simplement d'oublier les prochaines actions à mettre en place !

Pour résoudre cela, Paul Boudet et ses deux collaborateurs ont développé Meetric, un outil conçu pour aider les managers à avoir des réunions super-productives ! L'idée étant de rendre la prise de notes simple et surtout accessible.

Pour un suivi pratique des réunions



Concrètement, durant une réunion, Meetric permet de prendre des notes facilement et partager ces dernières avec les personnes présentes. Les informations se connectent automatiquement à la réunion de votre calendrier, afin de ne plus se perdre ! Comme le dit l'un des cofondateurs, "c'est comme si Google Docs rencontrait Asana, connecté au calendrier".

Les notes passées et les actions en cours sont disponibles lors de la prochaine réunion. Pratique pour refaire un bref état des lieux et suivre l'avancée d'un projet. L'outil est entièrement collaboratif, ce qui permet à n'importe qui de prendre des notes et rendre ces dernières visibles à tous. Parmi les autres fonctionnalités de l'outil, on peut citer un mode sombre, une extension Chrome qui s'occupe de tout dans Google Agenda et Google Meet.

À l'avenir, Meetric devrait s'intégrer à Microsoft, Outlook, Slack et d'autres outils, intégrer des sondages etc.

L'outil est pour le moment disponible en mode bêta et est donc 100% gratuit !