En naviguant sur le web, il est commun d'être dérangé par la publicité, les pop-ups etc. Utiliser un bloqueur de publicités est une option, mais parfois le contenu est limité lorsque ce dernier est utilisé. Il existe des outils permettant de modifier l'apparence d'une page web en clic.

Hide My Web est une extension Chrome, pour les navigateurs web comme Chrome et Firefox, qui aide à cacher, estomper et mettre en évidence n'importe quel élément d'une page Web en un seul clic. Cette extension a été développée par Divyanshu Gour qui lors de ses navigations souhaitait ne plus être distrait. Au fil du temps il a ajouté des fonctionnalités comme le flou ou la mise en évidence, afin que cet outil soit utile pour les enseignants lorsqu'ils partagent leurs écrans avec les élèves.

Un outil pour être concentré sur les éléments essentiels d'une page web



Une fois l'extension installée, en bas de l'écran apparaîtra une barre de navigation avec différents outils. Le premier permet de masquer des éléments sur une page web, le second permet de flouter des éléments, le troisième permet de choisir une couleur, le quatrième de mettre en avant un élément et le dernier peut faire disparaître le titre d'une page. Le bouton "done" permet de valider les modifications !

HideMyWeb est un outil payant. Une licence de 6 mois est disponible pour 13 dollars, 20 dollars pour un an et une licence à vie est accesible pour 49 dollars.

Un outil pratique pour envoyer des screenshots de manière sécurisée ou encore facilement éditer les informations sur une page web.