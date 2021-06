La crise sanitaire que nous traversons depuis début 2020 a transformé l’économie telle que nous la connaissions. Selon le Hub Institute, le Covid-19 marque le point de départ de la Next Economy : une nouvelle vision du monde dans laquelle la transformation digitale n’est plus une option, mais bien une condition pour continuer d’exister.

En 2021, les entreprises sont à la recherche de nouveaux profils possédant des compétences en marketing digital pour mener à bien cette fameuse transformation.

Dans une conférence organisée par l’EFAP le 1er juillet, vous découvrirez comment la maîtrise de ces compétences, grâce au MBA Spécialisé Digital Marketing & Business (#MBADMB), peut vous permettre d’accroître votre employabilité.

Voici le programme de ce webinar en ligne et 100% gratuit :

Comment la Covid-19 nous a fait basculer dans la Next Economy ?

Quelles compétences-métiers indispensables en Marketing/Com ?

Quelles soft skills indispensables dans ce secteur ?

Quid des spécialités sectorielles Art & Culture, Beauty & Cosmetics, Santé

Retours sur des parcours d'alumni

De l'importance du Personal Branding

Questions/Réponses avec les participants

En participant à cette conférence, vous découvrirez notamment comment le MBA Spécialisé Digital Marketing & Business (MBA DMB) de l'EFAP en partenariat avec le Hub Institute, est devenu en quelques années seulement une formation de référence dans le monde du marketing et de la communication digitale. Il occupe même la place du deuxième meilleur MBA et Masters E-Business du classement Eduniversal 2021. C’est la formation idéale pour comprendre et appréhender les enjeux de la transformation numérique des entreprises.

Pour animer cette conférence, plusieurs invités seront présents autour de la table. Vous pourrez notamment poser vos questions à :

Vincent Montet, Fondateur-Directeur des MBA DMB

Jonathan Vidor, Founder/CEO JVWEB & Seiso

Stéphanie Lévy, Responsable transformation digitale à la RATP

Nicolas Bermond, DGA de Wonderful et Administrateur Digital 113

Maxime Bouygues, Traffic Manager chez PRIVATE SPORT SHOP

Des échanges riches à l’issue desquels vous repartirez avec du concret pour élaborer votre projet professionnel dans la communication et le marketing digital. Vous aurez également toutes les informations nécessaires sur le MBA Spécialisé Digital Marketing & Business (MBA DMB) de l'EFAP. N’oubliez pas de vous inscrire !