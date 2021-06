Pour diverses raisons, comme des problèmes de matériel ou bien des mises à jour incomplètes, il arrive qu’un iPhone se bloque. L’écran peut être noir, la pomme peut apparaître sans cesse sur l’écran… Dans cette situation, il est parfois difficile de trouver la solution à ce bug et de garder son calme.

Après avoir essayé de le redémarrer sans succès ou bien au contraire de voir l’iPhone redémarrer en boucle, l’idée de la réinitialisation peut survenir. Cependant, est-il possible de réinitialiser un iPhone bloqué ? La réponse est oui !

Tenorshare qui propose plusieurs solutions mobiles possède justement un outil pour réinitialiser un iphone bloqué. Tenorshare ReiBoot est une application disponible sur Mac et Windows et accessible à tous les utilisateurs de la marque Apple. Une fois installé, cet outil permet de résoudre plus de 150 problèmes liés au système iPhone/iPad, Apple TV, comme la pomme bloqué, un écran noir etc.La promotion d’été Tenorshare a été lancé ce lundi 21 juin, rendez-vous en fin d’article pour une promotion !

Une restauration d’iPhone en un clic

La version gratuite de Tenorshare ReiBoot permet d’entrer ou sortir du mode de récupération gratuitement et en un clic. La restauration se fait facilement en téléchargeant l’application, puis en connectant l’iPhone à l’ordinateur, en le déverrouillant.

Il faut ensuite cliquer sur réparation standard, télécharger le firmware et cliquer sur “lancer la réparation standard”. Le processus va alors prendre quelques minutes.

Une fois terminé, l’iPhone redémarre normalement !

Résoudre des problèmes liés à iOS facilement

Tenorshare ReiBoot permet également de résoudre des problèmes plus importants et liés à des réparations du système iOS 14 et le downgrade de iOS 15 Beta. Dans le cas où une réparation standard ne suffit pas, il faudra lancer une réparation avancée.

Une fois l’application téléchargée, il suffit de connecter l’appareil à l’ordinateur via le câble USB.

Ensuite, cliquez sur le bouton commencer pour régler le problème de l’iPhone bloqué ! Plusieurs catégories de problèmes vont apparaître comme : bug de l’appareil, écran bloqué, mode iOS bloqué, erreur du pilote Apple, iPhone erreur ou encore problème de mise à jour. Pour chaque catégorie, une liste plus précise de problèmes sera proposée afin d’identifier facilement le problème.

Ensuite, il faudra cliquer sur réparer maintenant, puis choisir le type de réparation à savoir :

réparation standard, qui n’entraîne aucune perte de données

réparation avancée, qui permet de résoudre les problèmes les plus graves, mais qui entraînera une perte de données.

Dans un troisième temps, le package firmware sera téléchargé. Il faudra alors simplement choisir l’emplacement du téléchargement, en cliquant sur “Parcourir”.

Après le téléchargement, il suffira de cliquer sur “Réparation avancée”, attendre que le processus se termine, pour voir l’iPhone fonctionner normalement !

Des offres payantes sont disponibles avec notamment une licence à vie pour 5 appareils et un Mac, pour seulement 69,99 euros. Il y a également des offres annuelles et payantes, dont le prix est plus bas sous Windows.

Nous vous proposons une promotion exclusive pour l'été. Il vous suffit de cliquer sur l'image pour en bénéficier !