Qui n'a jamais rêvé de créer une vidéo digne des spots publicitaires d'Apple ? Pour cela il faut une équipe dédiée à la vidéo au montage, ou bien passer par une agence. Cela coûte souvent assez cher et demande une certaine organisation et donc du temps. Il existe cependant des outils très simples à prendre en main pour créer des vidéos incroyables !

Typomotion est un outil gratuit développé par les équipes de Tubloo. L'outil permet très facilement d'ajouter du texte à une vidéo, tout en animant ce dernier. Parmi les fonctionnalités clés de l'outil on peut citer :

l'animation automatique du texte

le redimensionnement pour chaque réseau social

des images et vidéos stock

des polices Google intégrées

une bibliothèque musicale

Un outil pour créer des vidéos de typographie cinétique



Une fois sur le site, il suffit de taper le texte que l'on souhaite animer ou ajouter à une vidéo, puis il faut cliquer sur le bouton "generate a magic".

Ensuite, du son peut être ajouté, la vitesse de l'apparition du texte ou encore les effets sur le texte peuvent être personnalisés. Pour finir la taille de la vidéo peut être adaptée : 1:1, 4:3, 16:9 etc.

Pour aller plus loin dans l'édition et ajouter ses propres images et vidéos, utiliser les contenus proposés par Tyle ou ou encore exporter la vidéo au format .mp4, il faut s'inscrire gratuitement sur Typomotion !