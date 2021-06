Dans un contexte de crise sanitaire mondiale, les entreprises B2B ont dû faire face à différents challenges. Aujourd’hui l’acte d’achat n’est plus la seule étape sur laquelle se concentrer. En effet, “79% des acheteurs B2B ont déclaré que le contenu du fournisseur gagnant avait un impact significatif sur leur décision d'achat”.

Des changements conséquents, qui amènent les entreprises à se réinventer, tant pour trouver de nouveaux canaux de ventes que pour attirer les décisionnaires. Le digital est ainsi au cœur de la transformation des entreprises. Sans le digital, ou des stratégies de communication pertinentes et innovantes, il est difficile de se démarquer et d’obtenir un avantage concurrentiel.

Le 24 juin prochain, Ibexa, la plateforme d’expérience numérique B2B abordera cette thématique à l’occasion de son événement annuel : IBEXA ENGAGE 2021. Une après-midi entière, dédiée aux stratégies de ventes B2B avec des présentations et une table ronde. Un évènement unique pour découvrir les meilleures pratiques de l’E-commerce B2B et profiter de conseils d’experts en E-Commerce B2B afin de développer et pérenniser votre stratégie de vente B2B et vos canaux de vente !

La numérisation au coeur du cycle de vie client B2B

Profitez d’une après-midi enrichissante pour découvrir comment diversifier vos canaux de ventes et accélérer la croissance de votre entreprise. Au programme 4 thématiques dont notamment, la réapparition du portail sur l'ensemble des marchés B2B et B2C ou encore l'intérêt à proposer des expériences remarquables et différenciantes. Une table ronde conclura l'événement et abordera les aspects de la transformation numérique B2B.

Peu importe le stade de votre entreprise et son avancée dans la transformation digitale, cet évènement va permettre à tous les professionnels de la vente et du marketing dans les entreprises B2B : d’accélérer les ventes et augmenter la croissance avec des expériences client fluides !

IBEXA ENGAGE 2021 est un événement unique et en ligne qui aura lieu le 24 juin en français, mais également à d’autres dates, en allemand, en anglais et en espagnol. Ibexa accompagne les entreprises B2B tout au long de la digitalisation de leur stratégie de vente avec notamment une plateforme d'expérience numérique modulaire (DXP), une plateforme d'hébergement cloud, un service de personnalisation basé sur le cloud ou encore une DXP B2B ! La marque, comme le contenu ou encore les informations produits sont unifiés, tout comme les processus métiers déjà existants. Pour participer à cet événement en ligne, inscrivez-vous juste ici.