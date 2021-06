La crise du Covid a profondément secoué le secteur des enseignes à réseau et des franchises. Plus rien ne sera comme avant.

Forcées du jour au lendemain à adopter le click and collect pour préserver leur chiffre d’affaires, les enseignes et leurs points de vente ont été remarquables en termes d’agilité. En un rien de temps, tout le monde s’est mis au Click and Collect, sans sourciller du magasin de 20.000 m2 jusqu’au boulanger ! Impressionnant.

Cette marche forcée a démontré qu’en termes de digitalisation, les points de vente sont prêts à tous les niveaux et n’attendent que cela !

Ils ont surtout découvert qu’ils devaient maîtriser le digital dans un monde fluctuant et monter en compétences sur ces sujets digitaux.

Chez The Ramp, nous avons identifié deux tendances lourdes et très récentes :

Les têtes de réseaux ont réalisé qu’elles devaient encore plus accompagner leurs points de vente dans la digitalisation en rendant accessible des technologies jusqu’à lors uniquement accessibles au niveau national

Les points de vente ont réalisé que la publicité digitale était un formidable moyen pour générer de la notoriété dans leur zone de chalandise et du trafic en magasin.

Cela fait 4 ans que The Ramp évangélise sur ces sujets que sont la publicité géolocalisée et la décentralisation de l’achat publicitaire, mais l’alignement des planètes n’a jamais été aussi fort. Cela a profondément actualisé et renforcé notre proposition de valeur.

D’un « Nice to have », la gestion de publicité multi-locale est devenue un « Must have » pour n’importe quelle enseigne ou franchise.

En effet, les enseignes ont compris qu’elles avaient un devoir d’accompagner et de soutenir leurs points de vente dans la digitalisation de leur visibilité locale et que pour pouvoir ‘scaler” toutes ces campagnes locales, il fallait qu’elles trouvent une solution technique pour faciliter l’accès à la publicité locale et pour tout automatiser.

Et ce n’est que le début car avec la digitalisation des achats publicitaires, on pourra bientôt commander directement via une interface unique ses panneaux publicitaires ou ses spots en TV segmentée.

Bref, à la lumière de l’adoption du click-and-collect, la publicité multi-locale est certainement le next big thing de la digitalisation du point de vente.