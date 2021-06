Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à se soucier de l’impact que leur activité a sur la planète. Il n’est plus possible d’ignorer les facteurs environnementaux et sociaux qui bousculent en profondeur la société. L’économie positive, loin d’être une utopie, est devenue en quelques années, la réalité du modèle durable. Les marques ont un rôle à jouer dans l’effort commun et leur croissance dépend aujourd’hui en grande partie de leur engagement. Lorsqu’il s’agit de recruter de nouveaux talents, d’assurer leur réputation, de réduire les coûts, ou encore penser leurs achats responsables, les entreprises se doivent d’évoluer vers une organisation durable. Les experts en marketing à impact du cabinet bordelais The Advisers accompagnent de nombreuses entreprises dans leur transformation. Penser durablement est une nécessité pour les entreprises. C’est le fort postulat de ce cabinet de conseil qui rassemble des consultants et des professions libérales indépendantes dont l’intime conviction est d’allier performances économiques et économie positive. “Il faut intégrer ce paramètre depuis la stratégie jusqu’aux opérations car les répercussions sont multiples : on assiste à plus de performance, plus d’engagement de la part des salariés, plus de considération de la part des consommateurs”, explique Anne-Sophie Vézine, membre de The Advisers. Les experts de The Advisers accompagnent notamment les marques dans la définition de leur raison d’être. Ils abordent également l’impact environnemental et proposent de s’intéresser aux leviers structurants de la performance. Ainsi, les entreprises sont entourées de spécialistes qui les guident, étape par étape, sur le chemin de la durabilité. Quelles sont les expertises nécessaires ? Que propose The Advisers ? Quelle méthodologie adopte ce cabinet de conseil spécialisé dans la croissance durable ? The Advisers propose de faire évoluer les projets et objectifs des marques, pour les concrétiser plus sûrement. Ils utilisent notamment les enjeux de l’économie positive et la raison d’être comme levier et catalyseur de la stratégie.

Siècle Digital s’associe à The Advisers et donne l'opportunité aux entreprises de bénéficier de l’expertise de The Adviser grâce à cinq sessions de conseil de deux heures. Cette offre, gratuite, s’adresse principalement aux porteurs de projet : qu’il soit en cours de création, d’une diversification via la création d’une nouvelle filiale ou société, ou bien d’un projet interne différent de l’activité générale de celle de l’entreprise. Ainsi, les inscrits souhaitant tenter l’expérience pourront échanger avec les experts de The Advisers pour détecter de nouveaux arguments et pistes concernant la réussite de leur projet.

Faire appel aux meilleurs experts pour déployer une stratégie durable sur mesure

Pour accompagner les entreprises dans leur transformation, les experts de The Advisers analysent l’ADN des marques en fonction de douze périmètres et conçoivent ainsi un planning stratégique totalement personnalisé. Cette approche inédite et sur-mesure, consiste à prendre en considération l’avancée de la marque sur les sujets de durabilité pour analyser, comprendre et définir un plan d’action à long terme.

“Afin de déployer une stratégie pertinente, nous avons défini une méthodologie propriétaire qui repose sur l’analyse des niveaux de maturité”, explique David Siarri, Fondateur du Cabinet.

Pour cela, le cabinet propose de co-construire la stratégie des marques en collaborant intimement avec les dirigeants dans le cadre d’ateliers d’intelligence collective. Les experts, appelés les “Advisers”, sont des chefs et cheffes d’entreprises aux expériences professionnelles uniques, riches et variées. Leurs compétences leur permettent de produire une lecture à 360 degrés des projets des entreprises qu’ils accompagnent. Le cabinet de conseil s’appuie également sur un vaste et solide réseau qui offre la possibilité de prendre contact facilement avec les acteurs nécessaires à la concrétisation des projets.

Quelle méthodologie pour définir une stratégie durable et profitable à la fois ?

L’approche de The Advisers est issue de la grande expérience de ses consultants. Le cabinet a également théorisé une méthodologie novatrice appelée le “triangle stratégique” qui regroupe la raison d’être de l’entreprise et les facteurs clés qui permettent son évolution et sa mise en valeur. Ainsi, le concept de raison d’être s’épanouit et se diffuse naturellement au sein de l’entreprise. Les Advisers guident les marques et co-construisent leur raison d’être. Afin de déterminer la vision globale des entreprises et mettre en place un plan d’affaire solide fort, évolutif et résilient, les experts proposent d’échelonner son ADN en plusieurs phases. Les 2 premières étapes consistent à comprendre en quoi établir l’ADN stratégique de maturité doit porter le projet dans sa globalité. La phase trois est constituée d’un échange avec les Advisers qui sert à mesurer et identifier les problématiques prioritaires. La suite du processus est décrite dans une étude synthétique et explicative proposée sur le site du cabinet bordelais.

Grâce à l’accompagnement des experts Advisers, les entreprises abordent le pilotage de leur projet durable plus sereinement. La complexité méthodologique n’est plus une source de stress et l’ensemble du processus est simplifié et accéléré. Le cabinet bordelais de conseil en marketing à impact propose également d’accompagner les marques dans leur démarche de levée de fonds ou d’optimisation de leur projet responsable. Pour en savoir plus sur l’expertise de The Advisers ou pour tenter de remporter une séance de consulting personnalisée de deux heures avec les spécialistes du cabinet, il suffit de se rendre sur le site de The Advisers.