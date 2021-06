PowerPoint est un outil connu de tous, qui bien souvent se résume à un outil pour réaliser des présentations. Cette utilisation est universelle : qui n’a jamais utilisé PowerPoint pour créer sa présentation, son reporting etc ?

Social Media : tourner PowerPoint à son avantage

Avez-vous déjà pensé à PowerPoint pour vos communications social media ? Très critiqué et pourtant toujours fortement ancré dans les usages professionnels, PowerPoint est de loin l’outil le plus flexible de création de contenus. Adapté à une utilisation grand public, le logiciel de la suite Microsoft Office continue de surprendre de par ses nouvelles fonctionnalités de partage, de travail collaboratif, alors comment ne pas être tenté de repousser les limites que nous fixons, à tort, à cet outil qui nous est si familier ?

Une des forces de PowerPoint : le paramétrage très poussé de ses templates de présentations. Entre personnalisation de sa propre palette de couleur, polices de caractère, et la création de dispositions sur-mesure avec blocs de contenus pré formatés, les experts PowerPoint ne cessent de chercher à améliorer votre productivité au quotidien en créant chaque jours des templates aussi créatifs que fonctionnels. Avec le bon template, adapté à votre univers de marque, vous créez vos slides en un temps record, idéal pour se concentrer sur son métier plutôt que sur sa réunion !

Des templates conçus pour les nouveaux usages

Face à l'utilisation grandissante des réseaux sociaux, des templates facilement éditables pour chaque type de post, sans apprendre de nouvel outil, est un gain de temps et d’efficacité indéniable en Social Media Marketing. En effet, sur les réseaux sociaux, poster du contenu est essentiel afin d’être visible et se différencier de la concurrence sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou encore Twitter. C’est dans la création du contenu destiné à ces réseaux sociaux que PowerPoint prend tout son sens, en tant qu’outil de création graphique.

L’outil PowerPoint permet de réaliser des templates sur-mesure en fonction de votre charte graphique, de votre cahier des charges, sans limites graphiques. Cerise sur le gâteau : vous jonglez entre vidéos, gif, transitions animées et bien plus, la panoplie complète pour booster sa communication sur les réseaux sociaux.

Tout ça, pré-réglé directement au sein de PowerPoint, pour n’avoir plus qu’à changer vos textes et visuels. Oubliez les longs dilemmes à choisir quelle animation mettre pour tel bloc de textes ou visuels, un bon template PowerPoint prévoit tous les cas de figure, tout est pré-animé, et charté !

PowerPoint un outil de communication multimédia

Story, actus, infographies, que vous soyez très corporate ou complètement décalé, les inspirations sont nombreuses sur les réseaux. Pinterest ou Behance regorgent de tendances graphiques ou d’idées d’animations pour des fils d’actu cohérents, des vignettes publicitaires, des formats vidéos, conçus spécialement pour accrocher malgré le scroll infini…

Inspirez-vous de vos comptes favoris, ceux qui s’approchent de l’ambiance que vous souhaitez véhiculer à travers vos posts. L’avantage principal de PowerPoint est la personnalisation, les pros du logiciels peuvent tout créer, sans limite graphique, dans tous les formats, quelle que soit leur taille.

Diversifier sa création de post grâce à PowerPoint

Sur les réseaux, l’objectif ultime est de rester le plus dynamique possible. Diversifiez les types de posts, tout en restant identifiable. C’est en cela tout l’intérêt d’un template social media : vous offrir un large panel de mise en forme de posts, animés ou non.

Prévoir chaque occasion de communiquer est essentiel. PowerPoint s’avère utile certes, pour les aficionados du marketing débordant toujours d’idées et manquant cruellement de temps, mais pas seulement : un autre de ses grands avantages est d’être accessible à tous. Un template spécialement conçu pour les réseaux sociaux multiplie votre force de publication : chaque service, même non initié peut, avec cet outil, créer ses propres posts en parfaite cohérence graphique, développer des synergies inter-opérationnelles et profiter à votre culture d’entreprise.

Plus besoin de maîtriser des outils de designers comme Photoshop ou Illustrator. Sans connaissances techniques particulières dans la création graphique, vous pouvez éditer vos contenus facilement, la mise en forme est déjà faite. PowerPoint se place comme une alternative à des outils du type Canva, par sa souplesse d’exécution oui, mais aussi sa faculté à pouvoir aussi restreindre à une charte les plus créatifs d’entre nous, pour le bonheur du Marketing !

Où trouver un bon template PowerPoint : faire appel à une agence PowerPoint

Un bon template se doit d’être complet mais surtout parfaitement fonctionnel. L’objectif du template restera toujours de gagner du temps. Sachez que vous pouvez faire appel aux services d’une agence PowerPoint comme la boite à slides, prête à vous accompagner pour ce type de services. Vous obtiendrez de précieux conseils sur la création de templates sur-mesure, prêts à l’emploi, prêts à poster. Cette agence PowerPoint se charge de construire des kits social media créés spécialement à votre image, que vous pourrez réutiliser facilement sur tous les médias digitaux et bien plus encore.

Un gain de productivité mais surtout un gain de créativité et de personnalisation qui vous offrira des fils d’actus uniques, adaptés pour chacun de vos comptes, Linkedin, Instagram, Twitter, Facebook ou tout autre réseau social, pour marquer les esprits et conquérir davantage d’abonnés !