Sans surprise, depuis plus d’un an la crise sanitaire impacte le quotidien de nombreux salariés et plus largement des entreprises. Ces dernières ont dû s’adapter et pour la plupart prendre en marche le train de la transformation digitale. Les employés ont découvert le télétravail, les visioconférences et ont dû s’organiser différemment, via des outils en ligne.

Le digital a facilité cette transition et d’un point de vue business, le marketing digital a permis aux entreprises la poursuite d’actions marketing et de communication.

Dans un marché qui évolue rapidement, les compétences digitales sont aujourd’hui essentielles pour intégrer une entreprise. Trouver la bonne formation pour être préparé aux attentes du marché du travail est un vrai défi et les formations dans le domaine sont nombreuses. Les tendances de la transformation digitale, mais aussi du commerce et de la communication ou encore les soft skills à avoir aujourd'hui, sont des thématiques bien connues de l’EFAP, l'École des nouveaux métiers de la communication. Durant plus d’une heure, cinq experts du digital vont échanger sur les compétences du marketing digital et leurs apports sur le marché de l’emploi, à l’occasion d’un webinar gratuit organisé le mardi 27 avril prochain par l’EFAP.

À l’occasion de cette conférence gratuite, d’anciens étudiants de l’EFAP, mais aussi des experts du digital interviendront. On retrouve :

Vincent Montet, Fondateur-Directeur des MBA DMB et Vice-Président de l’Association de l’Economie Numérique (ACSEL)

Tiphaine Frugier, Déléguée Générale de la Cuisine du Web, Anthony Rochand, CEO Co-founder LEW - Les Experts du Web

Ingrid Beaumont, Brand Content Manager & Activation Marketing Online chez Laboratoire Gallia

Elina Bacchiolelli, Chargée de communication digitale chez Chambre de Métiers & de l'Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes.

Ils discuteront de différents sujets comme :

le passage de la New Economy à la Next Economie

les communautés clés du territoire lyonnais et de la région (agence, industriels, incubateurs, distributeurs…)

l’écosystème digital de l’Auvergne-Rhône-Alpes

les nouveaux métiers, les compétences digitales et les soft skills à posséder

Enfin, ces cinq experts proposeront également des retours d’expérience personnels, mais aussi des conseils servant aussi bien à un profil junior qui va entrer sur le marché du travail, qu’à un profil plus senior. Leur quotidien, le profil à avoir, les clés pour réussir, chacun ira de son expérience à son astuce personnelle pour apporter une vraie valeur à ce webinar.

Une formation délivrée par des experts du marketing digital

Ce webinar est ainsi l’occasion de présenter le MBA Spécialisé Digital Marketing & Business, classé n°2 des meilleurs master et MBA e-business de France par Eduniversal et délivrant un titre RNCP (Niv 7). Le directeur du MBA DMB sera d’ailleurs très bien placé pour expliquer en détail le programme de cette formation, tout comme les anciens élèves, Ingrid Beaumont et Elina Bacchiolelli.

Le MBA DMB a été fondé en 2015 et est présent à Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Paris, Alger et Shanghai. Cette formation marketing digital se différencie des autres formations par plusieurs points. Tout d’abord, le programme riche et complet, réparti sur 6 mois pour les « full-time », et des séminaires de 4/5 jours par mois sur un an pour les « part-time » (uniquement à Paris et Alger). Elle apporte ainsi aux étudiants, un ensemble très varié de compétences liées à la révolution des métiers du marketing et de la communication !

Ensuite, les intervenants du master MBA DMB ne sont pas des professeurs. Tous sont des acteurs du digital, des professionnels experts de leur domaine qui viennent transmettre leur savoir et leur expérience avec passion.

Ces deux points offrent ainsi un équilibre parfait entre la théorie et la pratique et permettent aux étudiants de profiter d’une connexion constante à la réalité du monde professionnel et des métiers du digital. Les étudiants obtiennent alors un bagage solide pour se lancer dans une nouvelle expérience professionnelle !

Pour comprendre l’importance des compétences du marketing et de la communication digital, développer son projet professionnel à travers une formation mêlant pratique et théorie et découvrir l’avis d’experts du digital sur des thématiques du moment et l’écosystème digital en Auvergne-Rhône-Alpes, rendez-vous le 27 avril à 18h30 à l’occasion de la table ronde de l’EFAP.