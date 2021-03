En marketing et d’une manière générale dans une entreprise, les formulaires sont importants. Pour découvrir les clients, obtenir des feedbacks sur un produit, une nouveauté … Des outils existent pour facilement créer des formulaires, on peut notamment citer Typeform ou encore Google Forms. Cependant, les fonctionnalités sont parfois limitées ou trop chères.

C’est pourquoi Tripetto est là ! Cet outil conversationnel offre la création de formulaires intelligents et se dote d’une toute nouvelle fonctionnalité. Après de nombreux retours utilisateurs, Tripetto permet de faire des calculs dans les formulaires. Pour des quiz, des formulaires de commandes ou encore des examens, c’est l’outil parfait ! Le must ? Tripetto est entièrement gratuit !

Une alternative gratuite à Typeform

Tripetto offre la création de formulaires classiques avec des cases à cocher, des menus déroulants, du texte, des choix multiples, des nombres… La création des formulaires et des sondages se fait de manière visuelle, grâce à un éditeur en drag and drop ne nécessitant aucune connaissance en code.

De plus, un aperçu en temps réel est disponible afin de voir instantanément les éléments ajoutés ! En fonction des besoins, les formulaires et enquêtes peuvent avoir une apparence différence : formulaire automatique un peu comme dans Typeform, chat ou encore formulaire classique comme dans SurveyMonkey. Enfin, Tripetto s’intègre avec plus de 1000 services via Integromat et Zapier afin d’automatiser la collecte de données !

Une fonctionnalité puissante dédiée aux calculs

Pour le focus sur la partie calcul, Tripetto offre des calculs intelligents comme : des additions, des soustractions, des multiplications, l’utilisation instantanée de fonctions et constantes mathématiques, des calculs avec des dates et âges, des sous-calculs pour les formules à plusieurs étapes etc. Tripetto propose ainsi une calculatrice d’un niveau supérieur !

La fonctionnalité calcul est disponible dans la version gratuite et premium de l’outil, à savoir le studio tripetto.app et le plugin WordPress. La version payante du studio permet de supprimer le branding Tripetto. Pour le plugin WordPress, les offres payantes incluent la suppression du branding, les notifications Slack ou encore les webhooks.