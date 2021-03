De nos jours, il semble évident d’être présent sur le web. Avoir un site web, avoir des comptes actifs sur les réseaux sociaux ou encore les plateformes comme Google My Business apporte une vraie valeur ajoutée.

Dans la pratique, c’est différent. 70% des points de vente en France considèrent que le numérique pourrait apporter un réel bénéfice pour leur entreprise. Cependant, seulement 15% communiquent réellement sur internet.

Geolid, acteur français alliant technologie, data et conduite du changement offre une solution unique pour aider les réseaux d’enseigne à digitaliser leurs points de vente et booster leur activité. L’entreprise propose un outil gratuit pour évaluer la maturité digitale de votre réseau d’enseigne, en seulement 5 minutes via 12 questions.

Ce test permet d’obtenir un score de maturité digitale allant de 0 à 100%. Évidemment, plus votre score est proche de 100, plus votre score de maturité digitale est bon.

Situez facilement le niveau de maturité digitale de votre réseau d’enseigne

En tant que directeur marketing, directeur général ou directeur de la communication, comprendre où en est son réseau d’enseigne est nécessaire.

Une stratégie globale pour toutes les enseignes est-elle mise en place ? Quels sont les KPI suivis ? Sur quels supports web les points de vente sont-ils présents ? Des questions qui peuvent paraître anodines et qui sont essentielles pour la mise en place d’une stratégie digitale.

En 5 minutes seulement, avec le test proposé par Geolid, vous pourrez avoir un aperçu global de la maturité digitale de votre réseau d’enseignes et surtout profiter d’axes d’amélioration pertinents pour améliorer cette dernière.

Chaque question nécessite une ou plusieurs réponses, qu’il suffit de cocher. Parmi les questions on retrouve les thématiques suivantes : l’autonomie des points de vente sur la mise à jour des informations, la prise de décision ou encore l’investissement sur les supports digitaux, mais aussi l’utilisation des réseaux sociaux par les points de vente.

Des questions simples qui permettent d’obtenir un diagnostic personnalisé sur la maturité digitale du réseau d’enseigne.

Un score de maturité digitale accompagné de conseils personnalisés

Le score de maturité digitale offre ainsi un état des lieux du réseau d’enseigne et permet de se situer sur une échelle précise. Au-delà de savoir si le score de maturité digitale est faible, moyen ou élevé, le diagnostic offre des conseils sur les points à travailler pour améliorer ce score.

Des conseils détaillés présentant les avantages de ces derniers et donnant des pistes d’amélioration à mettre en place rapidement. Ce test offre ainsi aux entreprises des pistes de réflexion et les amène à se poser les bonnes questions sur la gestion de leur réseau d’enseigne, afin de les optimiser.

Geolid fournit ainsi un outil d’aide à la décision, mais aussi une solution complète pour maximiser booster leur business local et harmoniser leur présence en ligne.