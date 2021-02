Aryel : la plateforme marketing dédiée à la réalité augmentée

Aujourd’hui il existe plusieurs types de campagnes marketing. Des campagnes traditionnelles et certaines plus originales notamment grâce à l’avancée de certaines technologies comme l’intelligence artificielle ou encore la réalité augmentée. Intégrer la réalité augmentée au marketing mix, les entreprises peuvent multiplier les conversions, l’engagement et le CTR !

Aryel est la plateforme marketing de l’AR, qui aide les marques et les agences de création à lancer des campagnes engageants sans avoir de compétences particulières ou d’application à télécharger. La plateforme offre de nombreuses fonctionnalités et permet de créer des expériences interactives 100% personnalisées, facilement partageables !

Des expériences personnalisées avec la réalité augmentée

La création d’expérience se fait très facilement. Il faut dans un premier temps nommer la campagne, puis choisir le type de campagne : image, surface, géolocalisation, visage, marqueur… Les différents éléments du média peuvent être ajustés, via les paramètres proposés dans l’outil. L’utilisation se fait grâce au drag & drop.

Il est possible d’ajouter des éléments en 3D déjà conçus dans Aryel (un canapé, un cheeseburger, un arbre..) au total plus de 10 000 modèles sont disponibles ou bien de télécharger ses propres fichiers. Des vidéos, des images, du texte, de l’audio ou encore du texte, des buttons, des graphiques ou encore des questions peuvent être ajoutées pour rendre l’interaction plus forte.

Une personnalisation complète

Les scènes ou objets créés peuvent ensuite être partagés à l’aide d’une simple URL personnalisée.

Aryel offre également un tableau de bord avec plusieurs statistiques pour voir combien de personnes ont vu l’expérience etc.

Aryel est un outil payant profitant d’une offre exceptionnelle. Au lieu de 948 dollars, il est possible d’acheter l’outil pour 69 dollars, avec un paiement et de profiter d’un accès à vie. Pour ce prix, 5 campagnes marketing AR peuvent être actives, 2000 vues/mois sont inclus, différentes solutions AR sont à choisir etc.

D’autres fonctionnalités sont à venir comme la reconnaissance des visages et des surfaces notamment pour les besoins en e-commerce, les sondages, graphiques… un module de génération de leads B2B etc.