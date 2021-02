L’hiver est bien installé, les températures sont de saison et les restaurants ainsi que les bars sont fermés. C’est peut-être l’occasion d’en profiter pour changer les plans habituels de la St-Valentin. Pourquoi ne pas profiter de la période actuelle pour se plonger dans un film ? Mais alors, autant jeter un œil à quelque chose d’un peu original, même s’il est délicat d’accéder à certaines parties des catalogues des grandes plateformes légales.

En effet, tandis que certaines plateformes sont accessibles pour les résidents français, d’autres n’offrent pas la possibilité de consulter certains films et séries lorsqu’on réside en France. Pénible quand on cherche LE film et non à orienter son choix dans un pool de contenus déjà bien essoré.

Utiliser une solution VPN permet de “contourner” les restrictions en offrant une géolocalisation dynamique en fonction des catalogues régionaux et ainsi de débloquer des films et séries inaccessibles depuis la France. En sus d’apporter une plus grande sécurisation à sa connexion, de contrer une partie des vols de données mais également de se protéger dans le cadre d’utilisation de WIFI publics, un VPN favorise l’accession aux meilleures offres et options géographiques : par exemple ce petit film d’animation japonaise accessible uniquement en Asie ou cette série à succès brésilienne qui n’est pas encore diffusée en Europe !

Un VPN est donc une très bonne solution pour augmenter son pool de contenu à regarder, mais faut-il encore choisir le bon et à un tarif intéressant. PureVPN propose justement une offre spéciale en février avec 73% de réduction sur le forfait 2 ans, ce qui fait tomber l’abonnement au prix compétitif de 2.58 euros par mois au lieu de 9.60 !

Et on est pas ici sur un VPN limité en fonctionnalité. L’application est compatible avec Android, iOS et Windows et offre la possibilité de se localiser dans les 7 régions Netflix (États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, France, Allemagne, Japon), mais aussi à Amazon Prime, BBC iPlayer UK, ITV UK.. le tout légalement et en toute sécurité.

La géolocalisation dans d’autres régions a aussi d’autres avantages. En effet, les prix ne sont pas forcément les mêmes en fonction du lieu de localisation. Ainsi, PureVPN permet de jouer sur ces différences pour acheter certains produits ou services, à l’exemple d’un jeu vidéo sur Steam ou d’un billet d’avion.

En plus de cette offre de -73% sur PureVPN, nous vous offrons un code promo Siècle Digital pour ajouter encore -10% à ajouter lors de votre commande : CODEPROMO10

PureVPN : des fonctionnalités modernes et dopées en sécurisation

L’intérêt de PureVPN dépasse évidemment le simple fait de pouvoir accéder à un plus large catalogue de films et séries en streaming. La technologie possède également de nombreuses fonctionnalités intéressantes :

Des améliorations continues sur ses applications ;

Un audit réalisé par KPMG ;

Plus de 6500 serveurs dans 140 pays ;

Un réseau VPN 10 Gigabit ;

Des informations en temps réel sur vos plateformes de streaming préférées ;

Des serveurs basés sur RAM comme sécurité intégrée

Des serveurs 100% physiques.

Cette offre est temporaire et devrait permettre à tout internaute d’enfin passer le cap de l’acquisition d’un VPN accessible et robuste !