C’est devenu officiel depuis le lundi 1er février 2021, l’entreprise Deliver.ee devient le partenaire officiel de PrestaShop. Ces deux entreprises vont collaborer pour faciliter la vie des e-artisans et des consommateurs. Du côté de l’artisan, ce dernier pourra mieux gérer ses expéditions, et choisir le mode d’acheminement en conséquence. En ce qui concerne le client, il pourra choisir d’être livré immédiatement avec le moyen de transport le plus adapté et à l’horaire qu’il souhaite. Une collaboration qui vise notamment à aider les petits artisans à améliorer leurs rendements et à proposer des temps de livraisons plus courts tout en agissant pour la planète.

Aider les artisans locaux contre la crise sanitaire

Depuis le début de la pandémie, les géants du e-commerce mettent les petits commerces au placard. Cet effet s’accentue d’autant plus en ville où les clients peinent à trouver des places de parking ou lorsqu’il y a une longue file d’attente avant d’entrer dans le magasin. Le client mécontent se dirige vers internet à contrecœur. Suite au partenariat entre Deliver.ee et PrestaShop, le consommateur pourra profiter des services équivalent aux commerces de proximité. Pour l’artisan, il pourra gagner des clients étant donné que les commandes de produits locaux sont de plus en plus plébiscitées, et qu’elles seront facilitées.

La crise sanitaire due à la COVID-19 a permis à certaines entreprises de sortir la tête de l’eau notamment avec la création d’un nouveau canal de vente : l’e-commerce. Les commandes devenant de plus en plus grosses, il fallait forcément trouver des solutions pour contribuer au confort du client. Le Click&Collect a été difficile à mettre en place pour certains. La solution de Deliver.ee est une alternative tout aussi intéressante.

Un module disponible gratuitement sur PrestaShop

L’entreprise Deliver.ee met à disposition un plug-in gratuit. Ce dernier est téléchargeable depuis la marketplace de PrestaShop. Le “Ship from Store” est un franc succès depuis sa mise en service sur le CMS. Il permet notamment de suivre en direct sa commande depuis le site, par SMS ou même email.« Chez PrestaShop, nous sommes très heureux de compter Deliver.ee parmi nos partenaires, nous permettant ainsi de proposer à nos marchands une solution de livraison innovante. Le Ship from Store répond à des besoins très actuels, notamment pour les commerces de proximité dont la numérisation s’est accélérée ces douze derniers mois via PrestaShop. », a déclaré Christophe Bouron, chef des finances de PrestaShop.

De nombreux artisans ont tenté l’expérience et en tirent tous les bénéfices. Ce plugin va permettre à tous les commerces de proximité de proposer des délais de distributions beaucoup plus rapides.

« Avec la livraison au départ de mon magasin, mes clients font leurs achats sur mon site PrestaShop, et les transporteurs professionnels de Deliver.ee les livrent sous deux heures, y compris les meubles. Le service a été lancé très rapidement grâce au module clés en main, et à l’efficacité des équipes Deliver.ee. », a expliqué Régis Godon, fondateur d’Ailleurs, boutique de mobilier et de décoration à Paris.

Une fierté qui n’a pas laissé de marbre le CEO de Deliver.ee, Michael Levy : « La livraison à domicile est devenue indispensable. Il s’agit de garder son commerce ouvert, quel que soit le contexte économique, et de continuer à servir tous ses clients. Ce partenariat avec PrestaShop permet de donner accès à ce service crucial au plus grand nombre, en commençant par les 60 000 marchands PrestaShop actifs en France. »

Un enjeu économique et écologique entre artisan et client

Outre les fonctionnalités intégrées à la plateforme pour l’artisan et le consommateur, un enjeu économique et écologique est pris en compte. Cette forme de livraison vise vraiment les clients de proximité afin de réduire drastiquement les émissions de CO2 dans l’air. Ainsi, lors de la prise de commande, le client pourra choisir le mode de livraison selon son adresse. L’artisan prendra les dispositions adéquates pour le livrer. Cela va de la distribution à pied, à vélo, en voiture, ou en porteur pour les plus grosses commandes. En 2020, l’entreprise Deliver.ee a effectué plus de 39% des livraisons sans aucune émission. Cet engagement suit son objectif de zéro émission d’ici 2022.