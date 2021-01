En attendant les annonces du gouvernement, on vous propose de vous évader avec un jeu terriblement addictif. Prenez Microsoft Paint, ajoutez-y un soupçon de blanc-manger-coco ainsi qu’une bonne dose d’intelligence artificielle et vous obtenez Paint.wtf, un jeu délirant où l’IA met vos talents de dessinateur à rude épreuve.

Vous pensez avoir l’âme d’un artiste, mais personne ne reconnaît votre don mis à part votre maman? Alors ce jeu est fait pour vous ! Toutes les deux heures, une phrase complètement loufoque est mise en ligne. Le but est simple, retranscrire la phrase en un dessin sur une interface qui fait fortement penser aux premières versions de Paint. Dès que vous avez terminé, une intelligence artificielle vient comparer votre dessin à ceux déjà soumis par les autres joueurs. Prenez une phrase au hasard et mesurez-vous à de parfaits inconnus en essayant de vous positionner en tête du classement mondial et déterminer si vous avez réellement le niveau.

Attention, les phrases ne sont pas toujours simples à dessiner. Paint.wtf vous demandera par exemple de dessiner un chat qui ressemble à Mohamed Ali, Wolverine lorsqu’il était bébé ou encore une Mona Lisa dans le futur. Alors si vous pensez pouvoir relever le défi, prenez votre souris et testez-vous!

Le jeu est basé sur l’intelligence artificielle CLIP un réseau neuronal conçu par Open AI, une entreprise co-fondée par un certain Elon Musk (qu’il a quitté depuis afin d’éviter tout conflit d’intérêts avec son autre entreprise Tesla).

Les créateurs du jeu ont ainsi souhaité tester les limites de l’IA de façon ludique. En moins d’une semaine, plus de 90 000 dessins ont été soumis et ce n’est que le début…