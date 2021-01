Utilisé par un peu moins de 4 milliards de personnes dans le monde, l’email demeure le principal canal de communication marketing en 2021

Comme dans tous les domaines du marketing, la veille et l’analyse des meilleures pratiques en matière d’emailing sont cruciales.

Que ce soit pour trouver l’inspiration pour une newsletter, surveiller la stratégie d’emailing d’un concurrent, trouver une idée d’emailing ou simplement trouver les meilleurs templates email, construire son système d’information permet de mieux s’organiser et d’affiner sa stratégie d’emailing.

La question de la veille emailing porte donc moins sur le pourquoi que sur le comment. Manuellement, la mise en place peut être assez fastidieuse. On s’abonne aux newsletters des marques qu’on estime être des bons élèves en la matière, on surveille la stratégie d’emailing des concurrents, mais il est assez difficile d’aller plus loin.

On peut évidemment compléter en lisant des blogs spécialisés ou en consultant des ressources de templates et modèles d’emailing, mais la démarche est toujours éloignée d’une approche professionnelle et moderne de veille et monitoring des meilleures pratiques et usages en matière de stratégie email. Ça semble être beaucoup d’efforts pour être à la merci de trous dans la raquette.

C’est là qu’un outil comme SimilarMail intervient.

SimilarMail : entre veille emailing et bibliothèques de ressources en design emails pour trouver l’inspiration

SimilarMail est un outil de veille emailing qui permet de suivre la stratégie email d’entreprises d’un secteur donné, sur une thématique donnée, avec plus de 40 000 marques référencées et plus de 4 millions de templates emails.

Le site permet de détecter les dernières tendances catégorisées dans plusieurs dizaines de thématiques (beauté, automobile, food, technologies, retail…). SimilarMail possède en outre des archives de toutes les newsletters de ces marques ce qui permet de décortiquer les mécaniques des meilleures stratégies d’emailing. L’outil de veille d’emailing va plus loin en donnant de nombreux insights sous forme de données agrégées en fonction des catégories d’intérêt. SimilarMail va également fournir des datas liées au wording, à la longueur idéale des objets, du contenu des emails, mais également les technologies utilisées par les marques. Un bon moyen de faire de la veille concurrentielle email.

Au-delà de l’inspiration en matière de design d’email, la solution propose un moteur de recherche thématique qui permet aux utilisateurs de taper des mots-clés et de découvrir les campagnes d’email lié au sujet. Par exemple, vous pourriez vouloir obtenir des exemples d’email lié à Noël, la Saint-Valentin, le black friday, etc. SimilarMail va aller chercher dans sa base de données tous les meilleurs modèles d’e-mail liés à ces termes. La solution peut donc être utilisée comme une bibliothèque de ressources en templates d’email mais de manière contextuelle en fonction des besoins.

Un catalogue de ressources en design d’email et d’insights pour un prix modique

SimilarMail est un outil freemium mais on arrive très vite à la limite des fonctionnalités gratuites. Si c’est pour trouver un exemple d’email ou un exemple de newsletter, nulle nécessité de payer. Mais si on a besoin d’une vraie structuration de la veille, les fonctionnalités payantes deviennent indispensables. Originellement au prix de 19$ par mois, un deal exclusif et temporaire permet d’obtenir l’outil à vie pour 39$ sur AppSumo.

Que l’on soit traffic manager, spécialiste de l’emailing ou tout simplement un professionnel du marketing, SimilarMail est un outil extrêmement intéressant pour nourrir sa veille emailing.