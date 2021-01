Au lancement d’une entreprise ou lors d’un nouveau lancement voir d’un repositionnement, il y a plusieurs étapes essentielles. Qui, quoi, quand, comment, où, combien, pourquoi ? La première question est l’une des plus importantes : À qui, tel produit ou tel service va être vendu ? Pour répondre à cela, il est nécessaire de définir un profil client, aussi connu sous le nom de buyer persona en marketing. Il s’agit tout simplement de profils représentant les différents clients d’une entreprise, qu’ils soient existants ou potentiels.

De cette manière, il est possible de créer des offres distinctes et ainsi proposer les actions marketing et de communication adéquates. De nos jours, le problème principal est que le persona est une étape souvent bâclée, à laquelle il n’est pas accordé suffisamment de temps. La définition d’un persona demande du temps, une certaine imagination et une réalité du marché. Pour s’adresser à une personne de manière optimale sur un site, les réseaux sociaux, par mail ou bien via des publicités, il est nécessaire de connaître cette dernière.

Un générateur pour envoyer le bon message, à la bonne personne

Sowaycom, le laboratoire marketing qui accompagne les entreprises à trouver l’alchimie parfaite entre leur contenu et leur audience, a lancé un outil gratuit. Ce dernier n’est autre qu’un générateur de persona marketing. En 10 minutes à peine et en répondant à des questions assez précises, l’outil génère le profil du client idéal, de son nom à son prénom en passant par ses centres d’intérêt…

En six étapes simples composées de plusieurs questions, il est possible d’obtenir le persona parfait.

La première étape consiste à définir le persona : prénom, sexe, âge. Ensuite, il faut définir les caractéristiques de sa vie personnelle. Parmi les informations demandées, on peut citer : le niveau d’études, la situation personnelle, le nombre d’enfants, la ville où le persona habite, les objectifs personnels à atteindre, les mauvaises habitudes ou encore les moyens utilisés pour s’informer.

La troisième étape permet de déterminer sa vie professionnelle. Pour cela, il faut compléter :

la taille de son entreprise

sa situation professionnelle

son secteur d’activité

le service où il évolue

ses défis professionnels

ce qu’il a peur de perdre dans sa vie professionnelle

s’il est décisionnaire ou non

les frustrations qu’il veut éliminer

et bien d’autres caractéristiques !

Un outil gratuit qui pose les bonnes questions pour définir un persona

L’étape suivante permet de déterminer les informations qui influencent sa prise de décision, comme les facteurs qui pourraient l’inciter à choisir l’offre d’un concurrent ! Ensuite, il faut s’intéresser aux comportements numériques du persona : paiement en ligne, considération des données personnelles… Et c’est terminé !

La dernière étape permet d’obtenir le profil complet du persona, défini auparavant. Une fiche complète apparaît, un peu comme sous la forme d’un CV. Le lien du persona peut être partagé facilement à d’autres collaborateurs, via un simple lien. Il est également possible de modifier le persona.

Ce free tool permet de définir les bons profils pour créer les bons contenus pour attirer les bons prospects ! Un gain de temps au moment de la définition du persona, grâce à un générateur posant les bonnes questions.