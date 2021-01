Le PDF est un des formats de document les plus populaires au monde. Les usages sont nombreux même si en exploiter l’ensemble des possibilités peut se révéler compliqué notamment sur iPhone et sur iPad : perte de qualité, impossibilité de travailler un format scanné, fichier source illisible ou non consultable…différentes solutions existent, mais celle éditée par Wondershare, PDFelement, se révèle un formidable accélérateur pour les personnes qui veulent simplifier leur utilisation du format.

PDFelement a été conçu pour répondre à toutes ces problématiques et travailler ses PDF sur tous les appareils Apple.

L’outil est considéré comme une référence dans le domaine et côté professionnel, compte des clients comme Hitachi, Bombardier ou Deloitte, permettant à ces dernières de complètement révolutionner la création, l’édition, la lecture et l’organisation des PDF.

Tour d’horizon des principales fonctionnalités de cette nouvelle version iOS !

Un lecteur ergonomique sur iPhone et iPad avec de nombreuses fonctionnalités

Les utilisateurs d’iOS le savent, consulter dans les bonnes conditions un PDF peut être un chemin de croix sur leur iPhone ou sur leur iPad. PDFelement est le spécialiste de ce type de format et avec sa nouvelle version dédiée, offre tout le confort de lecture. La consultation est rendue ergonomique et l’utilisateur peut facilement chercher, scroll, zoom en avant et en arrière sur son PDF, à la vertical ou à l’horizontal.

Je pense notamment aux lecteurs de journaux au format PDF. Il peut être parfois assez pénible de consulter les articles et PDFelement a été pensé pour une expérience de consultation optimale. Les options Jour – Nuit – Sépia permettent de lire les documents PDF dans les meilleures conditions quelque soit l’endroit et le moment où l’utilisateur décide de le faire.

Un outil intuitif pour créer et éditer le format PDF sur iOS

Le travail sur format PDF peut s’avérer compliqué et encore plus sur des appareils comme l’iPhone ou l’iPad. Ici encore, le spécialiste du PDF s’avère pratique et enlève une sacré épine du pied.

PDFelement offre la possibilité de créer ou d’importer un fichier pdf en le scannant. Le format est par la suite modifiable et rendu “travaillable” même si issu d’un scan, et ce, sans avoir besoin de revenir au fichier source. L’utilisateur peut ainsi faire pivoter les pages, les supprimer, en insérer d’autres ou tout simplement remplacer les éléments sur les pages. Évidemment, il peut également modifier la police, la couleur ou le style de texte sans modifier la mise en page d’origine du document.

Une app qui simplifie la collaboration, les révisions et les annotations

PDFelement rend possible l’interactivité sur un format souvent perçu à tort comme uniquement dédié à la lecture. Ainsi, la solution est dotée de fonctionnalités de révision et d’annotation des PDF. L’utilisateur peut ainsi commenter le document PDF en ajoutant des remarques via un système d’annotation créative. Différentes options sont mises à disposition comme le fait de souligner, colorier ou l’ajout d’autocollants / tampons.

L’application PDFelement dédiée à iOS permet ainsi de rétroagir sur un envoi de document en faisant une review pour ensuite la renvoyer. Pratique par exemple dans le cas d’une validation de présentation professionnelle (coucou PowerPoint), mais également de visuels pour des campagnes, un cours quand on est étudiant, etc.

Enfin, et c’est une option plutôt intéressante, PDFelement offre également la possibilité de remplir les formulaires au format PDF mais également de signer des contrats grâce à la signature électronique. Ce type d’opération est rendue possible grâce à l’expertise de la solution dans ce domaine que la société met à disposition désormais des utilisateurs d’appareils iOS.

La solution qui revendique 2 millions d’utilisateurs et 100 000 entreprises clientes propose avec cette nouvelle version de PDFelement pour iOS un outil à la pointe du travail sur PDF.